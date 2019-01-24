封關前買盤縮手　台股開盤仍漲逾40點挑戰上攻9900大關



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

科技服務公司IBM發布財報利多，緩和市場對美中貿易談判和美國政府停擺的憂慮，激勵道瓊指數上揚；受到大立光早盤漲於1%帶領下，台股今（24）日開盤上漲18.60點，以9865點開出，一開始指數上攻動能不強，漲幅最多逾20點，隨著大立光力撐漲逾2%、台積電也回神跟進，指數也擴大逾40點，目前最高來到9891.21點。

鴻海昨日公告子公司 Foxconn (Far East) 取得 E-Solution Enterprises Limited 2572 萬 6818 股、每股 0.737 美元，交易總金額約 1896 萬 988.92 美元（約新台幣 5.85 億元），此次收購後，取得100%股權。據了解，鴻海集團目標收購 E-Solution 後，進一步擴大日本研發能量，今日股價早盤由黑翻紅，目前暫報70元，小漲0.43%。

受益於財報亮眼表現，激勵寶僑、IBM 與聯合技術股價飆高，但貿易緊張形勢和美國政府關門的疑慮消弭能源類股跌勢，美股三大股指周三小幅收漲。道瓊工業指數收漲171.14點或0.7%，報24,575.62點；標普500指數收漲5.8點或0.22%，報2,638.7點；那斯達克指數收漲5.41點或0.08%，報7,025.77點。

法人認為，在中美貿易談判倒數及封關日即將來到下，目前台股依舊量能不足，短線仍待量能回升後，台股將呈現震盪偏多格局。技術面上來看，台股目前仍屬量縮整理，短線在季線未被跌破下，台股仍可逢低偏多操作布局。