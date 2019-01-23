獨／新婚照曝光！愛之味董座迎娶吳敦義外甥女　甜蜜合體羨煞人

▲愛之味董事長陳冠翰（右五），今（23）日迎娶國民黨主席吳敦義外甥女李莉，新人在婚宴前與家族親友合影。（圖／網友提供）

記者林淑慧／台北報導

有「食品業黃金單身漢」之稱的愛之味董事長陳冠翰，今（23）日迎娶國民黨主席吳敦義外甥女李莉，這場政商聯姻的佳話備受外界矚目，連總統蔡英文也特別致贈羅馬柱歐式花籃祝賀，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得新人的新婚照，兩人在婚宴前與家人合影，甜蜜模樣羨煞人。

今年44歲的陳冠翰，是愛之味創辦人暨總裁陳哲芳的么子，是陳哲芳三個兒子中，唯一具有財務與食品科學研究背景者，美國康乃爾大學財務工程碩士畢業後，攻讀康乃爾大學食品科技研究所博士後研究，擁有康乃爾大學生命科學研究院食品工程博士的高學歷。

進入愛之味十多年的陳冠翰，去年接任董事長一職，同時也是台大食品科技研究所兼任助理教授與台灣罐頭食品工業同業公會理事長。經營事業有成的他，是食品業界眼中的黃金單身漢。

▲愛之味董事長陳冠翰今（23）日大婚，選在男方家族經營的五星級耐斯王子飯店，席開70餘桌，宴請家族親友與政商友人。（圖／網友提供）

在老爸陳哲芳不斷催婚下，陳冠翰經友人介紹與國民黨主席吳敦義外甥女相識相戀，二人相差15歲，外型相當登對，交往後決定攜手共度一生；新人的婚紗照場景選在街景、公園與森林拍攝，展現新人低調樸實的作風。

新人婚宴今天中午選在男方家族經營的五星級耐斯王子飯店，席開70餘桌，宴請雙方家族親友與政商友人，婚宴費用一桌約2萬餘元，婚宴現場以粉色洋桔梗、玫瑰花佈置，襯托新娘的高雅氣質。

據了解，身為新人母舅的吳敦義，今天中午因主持國民黨中常會無法出席，已在昨日晚間偕妻子蔡令宜與新人餐敘，包括嘉義市長黃敏惠、鈺通飯店董事長黃國芳、國民黨中央評議委員陳政寬貴賓也在席間，提前為新人獻上祝福。