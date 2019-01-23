吳敦義外甥女嫁愛之味董座 「食品博士」陳冠翰勇奪雀巢代工大單

▲愛之味董事長陳冠翰（右五），今（23）日迎娶國民黨主席吳敦義外甥女李莉，新人在婚宴前與家族親友合影。（圖／網友提供）

記者林淑慧／台北報導

政商聯姻再添佳話！愛之味董事長陳冠翰，今（23）日迎娶國民黨主席吳敦義外甥女李莉，讓人對這位新郎倌的背景更加好奇；陳冠翰為康乃爾大學食品工程博士，並以食品研發的獨門技術，拿下國際大廠雀巢茶品的代工大單，穩坐國內檸檬茶市占第一的寶座。

有「食品業黃金單身漢」之稱的陳冠翰今天大婚，這場政商聯姻的佳話備受外界矚目，連總統蔡英文也特別致贈羅馬柱歐式花籃祝賀，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得新人的新婚照，兩人在婚宴前與家人合影，甜蜜模樣羨煞人。

►愛之味替雀巢代工的茶飲，去年推出市場上唯一通過有機認證的包裝茶，不僅安全訴求提升，還能藉此拉高售價，可望挹注公司營運表現。（圖／雀巢提供）

今年44歲的陳冠翰，是愛之味創辦人暨總裁陳哲芳的么子，拿到康乃爾大學博士學位後，進入國際品牌聯合利華歷練，鑽研食品科技研究；回到愛之味後，擔任愛之味中央健康科學研究所所長，他所推動的雙酵微分解核心技術，成為愛之味搶攻國際大單的主要利器。

陳冠翰除引領愛之味將雙酵微分解技術，應用到純濃燕麥產品，取得與市場同業的差異化領先效果，也陸續推出具有專利的創新技術，開發高附加價值、高毛利的產品，例如愛之味替雀巢代工的茶飲，去年推出市場上唯一通過有機認證的包裝茶，不僅安全訴求提升，還能藉此拉高售價，可望挹注公司營運表現。



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