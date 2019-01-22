罰中天新聞台選舉新聞遭批新聞警察行為　NCC駁斥

▲國民黨立院黨團質疑NCC選擇性監控媒體。（圖／國民黨立院黨團提供）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）因處罰中天新聞台選舉新聞內容不實，引發中國時報社論指控NCC此舉是新聞警察行為。NCC表示，落實事實查證原則與編審內控機制，以維護觀眾視聽權益，是業者的責任，呼籲業者依法製播新聞節目，以免損及媒體自身之公正與公信力。

NCC指出，有關處罰中天新聞台選舉新聞新台幣20萬元一事，主要是該則報導經中天電視公司內部倫理委員會議紀錄，有委員明確指出該則新聞有未在第一時間查證之瑕疵，以及引用數位資訊卻無建立標準作業流程等新聞內控不足的問題，經NCC召集節目廣告諮詢會議討論，多數諮詢委員認為該則新聞刻意播送錯誤混淆資訊，因此才做出罰款的處分。

NCC表示，身為電視媒體主管機關，必將依法定職掌，持續依專業認定裁處違規播送行為，並呼籲電視媒體謹守分際，依法製播新聞節目，以免損及媒體之公正與公信力。

NCC說，中國時報社論刻意向外界傳達不實資訊稱該會相關裁處俱遭駁回，明顯昧於事實，其意圖影響本則新聞後續可能衍生訴訟之認定，以及影響外界對行政監理機關之觀感，對此深表遺憾。

NCC強調，新聞自由為現代民主社會的重要指標，新聞媒體是負有監督政府及維護公眾利益之第四權，但電視頻道事業報導涉公共利益之新聞，如怠於第一時間事實查證，其後雖經滾動式查證但仍輕忽事實呈現，未再行檢視，已有違法事實，不應將其後續滾動式查證之處理，與已公開播送未經事實查證而損及公共利益內容所應受之裁罰，相互混淆。

NCC重申，言論自由固然為憲法所保障的權利，但為兼顧對社會善良風俗、國家利益、個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。大法官釋字第509號已有明釋，電視頻道事業製播新聞時當應遵守衛星廣播電視法相關法令規範，在法律許可範圍內從事與公共利益有關之用途，並為播送內容負責，避免因故意或過失導致違法逾越情事發生。