40歲賺60坪房！　業餘漫畫家化身偵探靠「推理」逮好股

圖文／今周刊

67年次的陳喬泓，是業餘漫畫家、專業的設計接案人，股齡僅12年，卻逮過儒鴻、寶雅、佳格、鼎翰、豐泰、統一超等股票，獲利動輒倍數出場。當然也曾看走眼，踩到再生－KY、綠悅－KY等慘跌地雷股，幸好能及時停損，在投資路上持盈保泰。

盈虧相抵後，總體而言，獲利耀眼，四十歲的他，去年以累積數年的投資獲利，在新北市買下一間六十幾坪的新成屋，為一家四口找到新家。他表示，設計接案賺錢有限，能買到夢想中的房子，股市投資獲利幫了很大的忙。

原為門外漢

借鏡失敗經驗 轉換成功投資契機

陳喬泓自陳，從小數理成績不佳，拿到不及格分數是家常便飯；但自小就喜歡畫畫塗鴉，為了餬口，走上設計這條路，還曾待過電子公司當設計人員。但是，他真正志趣是當一名漫畫家，把腦海中的故事加以構思編撰，用有組織、有邏輯，以有趣的方式畫下來。

陳喬泓不但設定了一個用畫筆「講故事」的人生目標，他也喜歡聽故事、讀故事，尤其是日本推理小說巨擘松本清張的作品，最讓他愛不釋手。為了「朝聖」，他還帶了妻小去一趟日本九州小倉市，瞻仰偶像的故居。「要不是小孩一直在旁邊吵說很無聊，我在那裡待上一整天都可以。」

問題是愛編故事、愛聽故事，能當飯吃嗎？這是周遭人一直對陳喬泓的質疑。如今他卻用自己的例子證明：「不但能當飯吃，裡面還有山珍海味哩！」

「我認為投資，就像松本清張寫推理小說一樣，須具備組織一個故事，蒐集素材、分析、判斷、到最後採取行動進行『破案』的種種能力。」陳喬泓說。

例如，2009年他以36.8元價位開始投資食品股佳格，起點是觀察到父母早上都在吃桂格燕麥片，上網研究發現，原來得意的一天橄欖油、天地合補、養氣人蔘滋補液等健康食品都是佳格旗下產品。他投資佳格，是買一個「健康養生」風潮的故事，後來佳格以五十八元賣出。

他也曾以78元價位投資統一超，主要是他發現每天會不經意光顧樓下的7-ELEVEn，不僅買飲料、食品，連繳帳單、買咖啡、領包裹等都能在同一家店搞定。於是，他定位買統一超，就是買一個「便利商店全面滲透生活」的故事。後來，他以132元價位出清該檔股票，對照如今三百多元價位，讓他又學到一個教訓：「趨勢一旦啟動，將長達好幾年，起碼五至十年，急功好利心態是投資之最大心魔。」因此他定位自己的統一超，是一筆「失敗」的投資。

一八年台股大盤跌破萬點，行情由多轉空，陳喬泓也賣出不少持股，比如說中租－KY與神基；但有兩檔股票，他著眼於背後有「不尋常的故事」，如同先前的統一超一樣，將長期性地發酵，故仍抱牢不放，打算放長線釣大魚。

信邦電子

脫離紅海、勇闖藍海的轉型故事

陳喬泓觀察，大部分的企業是「不見棺材不掉淚」，非得等到危機火燒屁股，才亟思轉型求變。信邦則是「棺材還沒出現，只是有個模糊的影子，就如同驚弓之鳥，不計一切代價地進行變革與轉型！」

從報章雜誌中，陳喬泓逐漸拼湊出信邦的故事。約莫在○七年，信邦電子創辦人王紹新著眼於連接器毛利連年衰退，即使營收如滾雪球般愈滾愈巨大，他就預見，再不轉型，最後將遭中、台連接器同業無情火併，屆時公司即使要轉型也無力回天。信邦逐漸淡出出貨量巨大的筆電、螢幕、消費性電子連接器市場，轉往高度客製化的醫療、汽車、能源、工業電腦市場。股價還因轉型挫折、營收衰退，掉到僅七元出頭。

經過十幾年轉型生聚教訓，目前已出現重大成效。來自消費性電子的營收已降至三成以下，對比十年前，單一客戶占信邦營收最高曾達四成以上，報價任人宰割；如今，最大客戶占營收比重不過6至7％，不再仰大客戶鼻息。「信邦已展現連接器大廠的全球性競爭地位格局，有機會挑戰貿聯－KY（現在股價二百多元）。」陳喬泓下注腳說。(閱讀全文…)

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