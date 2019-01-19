NCC處罰中天選舉新聞　學者建議引入社會科學審理標準

▲NCC處罰中天選舉新聞，學者賴祥蔚：引入社會科學審理標準。（圖／翻攝賴祥蔚臉書）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）週三就中天新聞台報導「陳其邁回防大旗美、邱議瑩大家麥離開打悲情牌」，以在第一時間未善盡事實查證責任為由，處罰新台幣20萬元。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，NCC沒有提出足以說服人的說法，裁罰充滿主觀認定，這樣的裁罰品質，難怪過去不管在訴願或行政訴訟上幾乎都敗訴，建議NCC應該建立一套公平客觀透明的機制，引入社會科學審理的標準。

有關NCC處罰中天新聞台的選舉新聞，NCC18日表示，該報導是接獲民眾申訴後，依法函請業者提出意見陳述，並依規定請業者召開內部倫理委員會議提出書面報告後，循例召開由外部委員組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」就所涉爭議點進行討論，多數諮詢委員建議予以核處，然後依行政程序提到委員會議審議，行政程序完備。

不過台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚19日表示，NCC沒有提出足以說服人的說法，裁罰充滿主觀認定，這樣的裁罰品質，難怪過去不管在訴願或行政訴訟上幾乎全部都敗訴。

賴祥蔚建議，NCC應該建立一套公平客觀透明的機制，而且必須引入社會科學審理的標準，不是找幾個人開會表決就叫審理，畢竟這件事情已經到了選擇性干涉新聞自由！

賴祥蔚認為，NCC把裁罰的責任推外部委員組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」，這是規避責任，難道NCC不想從這件事情思考如何建立一個好制度嗎？每次都玩這種小委員會的遊戲？出了事情就推給別人？NCC若不思檢討，繼續任意妄為，已經到了玩弄公權力的地步了。