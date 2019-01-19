　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

NCC處罰中天選舉新聞　學者建議引入社會科學審理標準

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴祥蔚（圖／翻攝自賴祥蔚臉書）

▲NCC處罰中天選舉新聞，學者賴祥蔚：引入社會科學審理標準。（圖／翻攝賴祥蔚臉書）

記者林睿康／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）週三就中天新聞台報導「陳其邁回防大旗美、邱議瑩大家麥離開打悲情牌」，以在第一時間未善盡事實查證責任為由，處罰新台幣20萬元。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，NCC沒有提出足以說服人的說法，裁罰充滿主觀認定，這樣的裁罰品質，難怪過去不管在訴願或行政訴訟上幾乎都敗訴，建議NCC應該建立一套公平客觀透明的機制，引入社會科學審理的標準。

有關NCC處罰中天新聞台的選舉新聞，NCC18日表示，該報導是接獲民眾申訴後，依法函請業者提出意見陳述，並依規定請業者召開內部倫理委員會議提出書面報告後，循例召開由外部委員組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」就所涉爭議點進行討論，多數諮詢委員建議予以核處，然後依行政程序提到委員會議審議，行政程序完備。

不過台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚19日表示，NCC沒有提出足以說服人的說法，裁罰充滿主觀認定，這樣的裁罰品質，難怪過去不管在訴願或行政訴訟上幾乎全部都敗訴。

賴祥蔚建議，NCC應該建立一套公平客觀透明的機制，而且必須引入社會科學審理的標準，不是找幾個人開會表決就叫審理，畢竟這件事情已經到了選擇性干涉新聞自由！

賴祥蔚認為，NCC把裁罰的責任推外部委員組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」，這是規避責任，難道NCC不想從這件事情思考如何建立一個好制度嗎？每次都玩這種小委員會的遊戲？出了事情就推給別人？NCC若不思檢討，繼續任意妄為，已經到了玩弄公權力的地步了。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
86歲嬤「貢丸大菜花」炸滿該邊！醫曝2主因和外勞有關
高雄幣開放了！他夜市爽吃只花30元　領「超高回饋」方法曝光
憲兵332營再出包！總統鐵衛當大麻藥頭　警入營逮人

關鍵字：NCC,中天新聞台,賴祥蔚,新聞自由,媒體產業

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

罰中天選舉新聞20萬遭批言論劊子手　NCC：行政程序完備

首例！東森和中天新聞台因內容不實和未平衡遭NCC罰20萬

移送TVBS、中天遭批選擇性執法　NCC：已移送5家　無預設立場

TVBS、中天遭檢舉新聞偏頗　NCC：送側錄內容給中選會

鴻海威州廠傳徵才未達標遭砍賦稅　富士康在美發出聲明

10大創業最短命行業出爐　踩到3紅海地雷最短18天就陣亡

NCC處罰中天選舉新聞　學者建議引入社會科學審理標準

娛樂產業新戰場！Netflix自曝最大的威脅是《要塞英雄》

勞團抗議國發會提案鬆綁責任制　要求撤回保障勞工權益

特斯拉減支裁員　分析師看漲：裁員意味生產力提升

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

鴻海威州廠傳徵才未達標遭砍賦稅　富士康在美發出聲明

10大創業最短命行業出爐　踩到3紅海地雷最短18天就陣亡

NCC處罰中天選舉新聞　學者建議引入社會科學審理標準

娛樂產業新戰場！Netflix自曝最大的威脅是《要塞英雄》

勞團抗議國發會提案鬆綁責任制　要求撤回保障勞工權益

特斯拉減支裁員　分析師看漲：裁員意味生產力提升

國民年金大限倒數12天！錯過補繳首期保費1508元　終生少領50萬元

台積電、英特爾雙雄交鋒　外媒：互有消長、隱憂

上班族參加尾牙「只想好好吃飯」　最討厭5大橋段..上台表演才排第4

削減成本！馬斯克宣布特斯拉將裁員7％正職

家就住在公園裡！3000坪大基地「全陽大璽」　鑽石級抗震綠建築

鴻海威州廠傳徵才未達標遭砍賦稅　富士康在美發出聲明

年後投入「網紅戰場」　4大重點呈現「真。吳敦義」

TOYOTA原廠掛保證　牛魔王Supra絕對有紐柏林單圈7分40秒的實力

蔡健雅車內戰「外籍帥哥」　羞笑：沒有情色畫面的情色片！

台南虐童案／多名年輕人圍在地檢不肯離去…警局長曝感人內幕

日「裸體幼稚園」男女童脫光上課　網驚：邪教虐待兒童？

中職／吳志揚有話說將開直播　球迷期待「第5張桌」

老公在家人面前脫口「我很有性慾」　艾莉絲當場傻眼！

柯文哲「強盜說」比喻美中台　政大教授怒批：怎麼會這麼荒謬

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

財經熱門新聞

9、10月發票千萬得主　8張未..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

國保欠費逾10年　錯過一生少領..

嚴凱泰過世　裕隆取消尾牙抽汽車

亞洲鋁王240億身價登上富比士..

比上台表演更討厭　尾牙這橋段員..

揭中油治理黑幕　3人架空董座權..

即／威力彩2.2億　新北市1注..

山手線被退　國發會說問題在這

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

日經爆鴻海富士康提早裁員5萬人

宏碁力拚電競50%成長　30萬..

削減成本！馬斯克宣布特斯拉將裁..

更多熱門

相關新聞

名家看民調／2020總統大選：兩大、一中、眾小

《ETtoday新聞雲》2019年1月19日公布最新民調。這份調查預示了一個重大發現：如果沒有意外，2020年總統大選的結果其實已經有了答案...

境外OTT要有一定比例本國自製內容？　NCC：討論中

罰中天選舉新聞20萬遭批言論劊子手　NCC：行政程序完備

中華電信建設4G基地台有成！　官方、國際測速都是第一

今年各縣市有線電視收視費用出爐　近三年最低！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

巨大版「樂高車站」現身統一時代

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

女會計A走2.3億　爆買800名牌包

模仿周杰倫比YA拍照　竟被本尊偷拍

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面