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大立光給力領軍電子股　台股收漲46點收9836點守穩季線

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

亞股今（18）日隨美股走揚，帶動台股加權指數也跟著上揚，權值股台積電早盤雖下跌2元，但其餘權值股走勢則相對穩定，指數盤中向上堅挺漲逾30點，站回9800點，並守穩季線，集中市場加權指數終場以9836.06點作收，上漲46.91點，漲幅0.48%，成交量新台幣958.3億元。

今日台股開盤小跌7.76點，以9781.39點開出；在大立光、鴻海苦撐領軍電子股之下，指數狹幅震盪，盤勢多空對抗。

盤面今日由電子股主攻，尤以光電族群表現最為強勁，上漲逾3.48%，而在母雞帶小雞作用之下，二線光學廠玉晶光（3406）早盤亮燈漲停，來到217.5元，而大立光（3008）在法說會後，股價展現利空出盡態勢，漲逾6.92%來到3785元，具有業績題材的可成（2474）大漲5.65%以上，晶電（2448）也上漲逾1.38%，其他光電類股也擔綱多頭先鋒包括揚明光（3504）、今國光（6209）、亞光（3019）等都有買盤進駐，上漲逾2%至5%，士氣大振。

台積電（2330）17日法說會，因總體經濟不確定性，對營運造成不利影響，估第1季營收季減22%，衰退幅度高於市場預期，全年營運也預估成長趨緩，今天股價最低217.5元，下跌3元，終場來到218.5元，跌幅0.91%。而鴻海（2317） 上漲0.4元，漲幅0.57%，報70.8元。

美股方面，受高盛與美國銀行財報激勵，銀行股帶頭大漲，加上據傳美國財政部長米努勤推動放寬關稅，已討論在預定1月30日舉行的貿易談判中，部分或全部取消對中國進口商品加徵的關稅。消息傳出後，美股除費半外的三大指數連續兩個交易日上漲。道瓊工業指數收漲162.94點或0.67%，報24,370.1點；標普500指數上漲19.86點或0.76%，報2,635.96點；那斯達克指數收漲49.77點或0.71%，報7,084.46點。

分析師表示，在美中貿易戰出現轉機情況下，美股信心回籠，道瓊指數更連10紅，創今年以來新高，台股可望跟進上攻，但要注意如果成交量未能明顯放大，農曆封關前狹幅盤整機率大。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,光學股,台積電

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