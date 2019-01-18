農曆年封關前後　台股6大利多釀紅包行情



▲股民最關心的就是在狗年封關日前，台股會不會有紅包行情出現。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

股民最關心的就是在狗年封關日前，台股會不會有紅包行情出現？台股於1月30日封關，從今（18）日起將進入倒數9個交易日，根據法人統計，過去十年有6成機率，台股在農曆年封關前10日有上漲機會；而主要因為6大利多，也醞釀封關前後的紅包行情。

依往年農曆年封關前表現，只要在封關前指數回落至相對低點，多有紅包行情，過去十年當中有2011年、2012年、2013年、2015年、2016年及2017年這六年，各上漲1.05%至5.21%，均有不錯的表現。不過，因去年2018年重挫7.14%，僅次於2009年跌5.66%，導致過去十年平均下跌0.31%。

而投顧也表示，封關日、隔年開紅盤日及開紅盤後的10個交易日，三者上漲機率各達8成、7成及9成，平均都上漲，漲幅各是0.08%、0.57%、3.02%。

綜合來看，法人機構大多看好封關前後紅包行情，主要是因為：第一，中美貿易戰目前氣氛樂觀，要等到1月下旬再展開協商，3月前空窗期只要沒有消息干擾仍能維持正向發展；第二，外資去年大舉賣超台股3,500多億元，但今年開年即發現，外資回補台股空間大；第三，法人機構多看好今年國際資金將轉進新興市場，當中又最看好中美貿易問題造成全球供應鏈衝擊下，部分國家可能受惠轉單，例如台灣、南韓與東協區域。

第四，2018年上市櫃公司配息將創高，估計2019年上市櫃公司平均現金殖利率衝上4.5%；第五，美股、大立光與台積電已經利空出盡，法人大多看好有助維持多頭發展格局。最後，台股加權指數又重新站上季線，今日開盤雖狹幅震盪，但，短線技術面偏多格局未變，惟注意成交量，恐讓動能續航力不足限制攻高。

法人指出，若突破去年12月5日及6日的9850點至9895點的跳空缺口，台股有機會進一步往上看，預估封關前台股會緩步震盪整理向上；而3月1日前中美貿易戰空窗期，台股趨勢大多偏多，建議投資人可抱股過年。

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