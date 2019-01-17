影／便民！銀行50萬以下存匯款交易　熟客可不用身分驗證

記者戴瑞瑤／台北報導

行政院院長蘇貞昌今天(17日)跟金管會主委顧立雄、財政部部長蘇建榮等人，臨時到合庫銀行視察，更要求金管會要有便民措施。金管會表示，針對交易金額50萬以下存匯款等例行交易，若是該分行的熟客，可以不用身分查核。

經過蘇貞昌指示後，金管會下午就提出4項便民措施：

1.民眾到銀行交易50萬以下存匯款等例行交易，若是該分行的熟客，可以不用身分查核。

2.無摺存款

3萬以下：只要留下姓名、電話以備查考。

3萬以上到50萬以下：要做身分查核，並留存匯款人姓名、電話、地址等資料

50萬以上：做身分查核，並留存匯款人姓名、電話、地址等資料，且為洗錢防制作業，銀行要做大額通貨交易通報。

3.自家銀行客戶，以轉帳方式存入自行無摺存款，因金融機構已有客戶資料，無須再請客戶填寫資料。

4.辦理繳納稅款、規費者，可不適用洗錢防制規定。

▲蘇貞昌突然視察合庫銀行，交代金管會應針對民眾到銀行交易提出便民措施。（圖／記者戴瑞瑤攝）

金管會主委顧立雄今天受訪表示，過去一再宣導洗錢防制，所以有些第一線行員會把所有交易都先作為可疑交易，來做第一線的執行措施，但現在洗防標準還是合乎國際標準原則之下，90%的交易其實都是正常交易。從這觀念出發，一些例行性中小企業業務活動，或個人沒有異常的交易，不管是防制洗錢或客戶關懷防詐騙，目的都是要讓客戶能夠理解。

顧立雄也說明，針對熟客到銀行交易，例如：小吃店收攤之後捧著現金10萬元，銀行若每天都要問，就顯得有點無聊，因為這是認識的客戶，如果已經成為例行性交易，風險降到最低，幾乎可確認是正常交易，就不需要很陳規式去遵守一套身分查核。匯款也是如此，行員只要了解一下這筆匯款金額要做什麼就可以了。

▲蘇貞昌與金管會主委顧立雄一起視察合庫銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

顧立雄說，50萬以上要作大額通貨申報，所以一定要查核；但50萬以下是關懷客戶多於洗錢防制。民眾跟行員這兩個常常混在一起，因為警政署對金融業有要求關懷措施，如果沒有洗防措施，還是要進行關懷措施，這部分就要考慮異常性。

例如：老伯伯平常沒有領那麼多錢，突然領大筆金額，那行員就要關懷。銀行可以考慮在風險危機極低的情況下，做便民措施。洗錢防制和關懷的目的，都是要保障合法金融活動，行員要先判別是不是合法金融活動。

又例如銀行從來沒有跟某客戶有往來，抱著一堆現金來做臨時性交易，銀行就必須要做比較詳細查核，無法辨別風險，這就需要民眾理解。

針對無摺存款部分，戶頭間轉帳的無摺存款也被納入，其實戶頭轉戶頭沒有必要留存資料，因此留存資料僅限現金無摺存款。民眾辦理3萬元以上無摺存款，第一次要核對資料，第二次就不需要再核對，只要填載就好；3萬以下無摺存款則是只要留下姓名、電話以備查考。

金管會目前已經請銀行公會要分類型做例舉，比如哪種客戶案例屬於正常性態，盡量多舉案例。隨著年關將近，會盡量在過年前做出一些問答集給民眾跟銀行參考。

顧立雄強調，目前跟行政院的共識，就是對例行性的正常交易，行員要先要做判別是否合法，再往下採取便民措施，一但被認為是例行性交易活動，就不要做過多擾民。

▲蘇貞昌臨時視察合庫銀行，詢問行員業務上是否有不便的地方。（圖／記者戴瑞瑤攝）