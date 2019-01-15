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尚志江蘇建案認虧1.1億人民幣 大同市場派：揭露資訊不明

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▲▼大同公司芙蓉大樓。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲大同公司芙蓉大樓。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）全資子公司尚志資產，101年斥資人民幣2.15億元取得江蘇土地，最後建案無疾而終，認虧人民幣1.1億元收場，大同市場派呼籲獨立董事應為股東嚴格把關，不能因為是全資子公司就不聞不問。

尚志資產在101年公告透過境外層層投資方式，斥資人民幣2.15億元，取得江蘇宿遷10.5萬平方米土地，原計劃與陸資企業合作開發推案《大同首府》，卻因與施工廠商發生糾紛，互提訴訟，106年全案無疾而終，尚志資產以人民幣1.31億元將該物業股權全數轉讓給「江蘇飛馳置業有限公司」，認虧人民幣1.1億元收場，股東呼籲大同公司獨立董事應為股東嚴格把關，不能因為是全資子公司就不聞不問。

大同市場派表示，大同公司在100年12月代子公司公告，以不超過美金4000萬元投資成立尚志資產江蘇公司，經營不動產開發業務，101年2月23公告透過「San-Chih Asset International (香港)控股公司」 以2.15億人民幣取得江蘇省宿遷市10.5萬平方米土地，但是大同公司對這項土地取得的目的、計劃，是否經過獨立公正機構鑑價及後續進度各項資訊，均隱晦不明。

甚至大同公司102年第2季合併報表期後事項才揭露，「宿遷志偉置業有限公司」的大陸土地開發案，因施工廠商針對工程進度、工項及營建工程款人民幣6000萬元有不同意見，致目前工程進度較為緩慢，施工廠商已對「宿遷志偉置業有限公司」提出財產保全申請。

另外，大同103年第4季合併報表揭露，「宿遷志偉置業」的大陸土地開發案，因與施工廠商針對工程進度、工項及營建工程款人民幣6000萬元有不同意見，互提訴訟，在104年1月9日當庭達成調解。

之後，大同105年第1季合併報表揭露，「宿遷志偉置業有限公司」的大陸土地開發案，日前因施工問題與施工廠商互提訴訟，雙方已於104年1月9日達成調解，後續因執行履約義務時仍有產生履約糾紛，施工廠商向法院申請執行付款義務，法院在105年3月要求「宿遷志偉置業有限公司」執行付款義務，並指示相關資產於履行義務前不得異動，期間仍由「宿遷志偉置業有限公司」保管。

結果大同106年9月19日公告擬處分「宿遷志偉置業有限公司」，該公司最近年度財務報表淨值2.42億元人民幣，實際投資額2.52億元人民幣，預計處分損失1.28億人民幣。 同年12月21日大同又補行公告處分宿遷志偉公司100%股權予江蘇飛馳置業有限公司，處分金額1.3164億人民幣，處分損失約1.1億人民幣，雖然已提足資產減損損失，但是兩項公告對於決策單位董事會及審計委員會的召開日期，不是以「不適用」搪塞，不然就乾脆空白隱匿不揭露，第一次公告甚至連交易金額都不揭露。

大同股東表示，大同公司從101年2月公告取得江蘇宿遷土地10.5萬平方米，到106年9月及12月兩次公告處分宿遷志偉公司100%股權給「江蘇飛馳置業有限公」，股東只感覺糊里糊塗的虧損1.1億人民幣，然後大同自己的建案《大同首府》，就平白虧錢轉售陸資企業變成陸資建案《新城首府》。

大同股東認為，大同公司對原始取得土地的開發計劃，以及後來演變的訴訟糾紛，大陸法院調解及賠償的條件內容，到最後全部處分的程序，是否有獨立公正的專業機構鑑價均隱晦不明，股東除了籲請主管機關應該嚴格要求公司資訊應依法充分揭露外，也希望大同的獨立董事能本於職責，為股東好好把關。

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關鍵字：大同,尚志,股東,江蘇建案

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