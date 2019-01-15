勞工紓困貸款申辦剩三天　土銀農曆年前撥款過好年

▲勞工紓困貸款只申辦期限剩下三天，勞工手腳要快。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

土銀今（15）日表示，代辦108年勞工保險被保險人紓困貸款受理期限至本週五（1月18日）止，有融資需求的勞工朋友們請把握最後三天，儘速向土地銀行各地分行提出申請。土銀強調，會在農曆春節前完成撥貸手續，務使申貸勞工朋友都能安心過個好年。

108年勞保紓困貸款勞動部從勞保基金中撥出200億元，只要符合申請的人即可享有低利率貸款，每人最高可貸10萬元，即日起至1月18日截止，年利率1.39%，預估可提供20萬名勞工申請，這也是92年來第16次開辦該項貸款。

▲勞工紓困貸款預估有20萬勞工可以受惠。（圖／資料照）

土銀表示，可以申辦的方式有三種：

一、網路申請：被保險人於受理申請期間點選該行入口網站、108年勞工保險被保險人紓困貸款、申請網頁，依序填妥申請資料並列印申請書，網路申請受理後即以Email回傳受理成功訊息，俟核定通過後再檢齊相關文件，親自赴原申請分行辦理簽約對保及撥款手續。

二、郵遞申請：被保險人於受理申請期間填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至該行各地分行，俟核定通過後再檢齊相關文件，親自赴原申請分行辦理簽約對保及撥款手續。

三、臨櫃申請：被保險人於受理申請期間填妥申請書，並檢齊相關文件，親自向該行各地分行提出申請；如因傷病診療期間無法親自辦理者，請提供相關證明文件委託親屬辦理申請，惟被保險人仍應於核定日起30日內親自赴原申請分行辦理簽約對保及撥款手續。

應檢附之文件：申請書；掛號回郵信封(填妥收件人姓名、住址並貼足郵票)；被保險人印章；未在該行開立存款帳戶者，請攜帶被保險人身分證正本及正、背面影本兩份，另檢附第二項身分證明文件(健保卡或駕照)正本及正、背面影本一份；在土銀開立存款帳戶者，請攜帶存摺及被保險人身分證正本及正、背面影本一份；委託親屬辦理者，應檢附委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份。

等核定通過後再檢齊回郵信封、身分證明文件分證及相關影本、及印章等，由被保險人親自到原申請的分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

土銀提醒，申貸勞工紓困貸款貸款不需負擔任何費用，民眾如需緊急融資請逕洽土銀各地分行，勿聽信他人或將身分證等個人資料提供予不認識的人或尋找代辦公司，以免影響自身的權益。

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