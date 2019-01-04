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勞保紓困貸款超低利率今開辦　5大QA一次看最多可貸10萬讓你好過年

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人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／記者季相儒攝）

▲今年勞保紓困貸款今天正式開辦，只要符合資格者最高可貸10萬元。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著農曆春節即將到來，2019年勞保紓困貸款今（4）日開放申請，勞動部將從勞保基金中撥出200億元，只要符合申請的人即可享有低利率貸款，每人最高可貸10萬元，即日起至1月18日截止，年利率1.39%，預估可提供20萬名勞工申請，這也是2003年來第16次開辦該項貸款。

根據勞保局統計，以去年為例，申請紓困貸款件數達9萬4000餘件，予以核准的則有8萬8000餘件。勞保局表示，觀察近年申貸件事大約維持在9萬多件附近，同時也提醒，被保險人要以「借新必須先還舊」為原則，也就是曾經辦理此貸款的人，需先還清所有貸款，才可以再辦理。

‧誰才符合申請資格？

申請人符合勞保年資滿15年以上（計算至2019年1月18日止），只要為欠繳勞工保險費及滯納金，或未曾借貸勞保紓困貸款以及曾借貸已繳清貸款本金及利息者，都可申貸。

不過已請領老年給付、終身無工作能力失能給付，或請領勞工保險補償金者，不得申請。另外，申辦本項貸款無需繳交任何費用，每人限申請1次，重複申請者不予受理。

‧申請期限為何？

今年勞保紓困貸款，從1月4日起至1月18日受理申請，由土地銀行獨家代辦，只要全台任何一家土地銀行分行皆提供申貸服務，申請者可以臨櫃、網路、郵遞等3種方式完成貸款手續。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾申請此貸款，最快1周內即可入帳，最慢農曆春節前將會撥款。（示意圖／記者周宸亘攝）

‧申請管道有哪些？

1、臨櫃申辦

被保險人填妥申請書，並準備應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託的金融機構提出申請。不過因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具的相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受委託人親屬關係的證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份，委託親屬辦理，核定通過後再由被保險人親自到原申請的分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。

民眾已在土地銀行開立存款帳戶，記得攜帶存摺及被保險人身分證正本及正、反面影本1份；若未在土地銀行開立存款帳戶者，則要攜帶身分證正本及正、反面影本2份，以及健保卡（或駕照）正本及正、反面影本1份。

2、網路申辦

進入土地銀行入口網站，點選108年勞工保險被保險人紓困貸款／申請，依序填妥申請資料並列印申請書，網路申請通過後，會以Email回傳受理成功訊息，再檢齊相關文件，親自到原申請分行辦理簽約、對保及撥款手續。

3、郵遞申辦

被保險人填妥申請書，檢附身分證影本、掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址，並貼足郵票），以掛號郵寄至土地銀行或其委託的金融機構，核定通過後，再檢齊相關文件，親自到原申請分行辦理手續。

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲勞保紓困貸款即日起開辦，最後截止日為1月18日，若有需求的民眾可別錯過。（示意圖／記者楊筱柔攝）

‧未來如何還款？

貸款期限為3年，前6個月只需繳交利息、不還本金，自第7個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元為例，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第7個月開始每月繳本息3394元。

‧何時會撥款？

勞保紓困貸款總額度以200億元為原則，每人最高貸款金額達10萬元，自撥款日起為年息1.39%，隨後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後的年利率計算；最晚農曆春節前會撥款。

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關鍵字：勞動部,勞保局,土地銀行,紓困貸款,保費,利率,失業,勞工

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