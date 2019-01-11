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大陸市場撐腰　三家西進水泥廠2018全年營收創新高

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▲▼水泥,台泥,亞泥,水泥工人,水泥廠。（圖／翻攝自網路）
▲台泥、亞泥與信大水泥皆受惠於大陸基礎建設與價格上漲，去年全年營收創歷史新高。（示意圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／綜合報導

受惠於大陸水泥價格持續上漲，加上中美貿易戰，大陸強化基建刺激內需，讓國內西進水泥廠台泥、亞泥、信大三家水泥廠，在大陸市場營運貢獻度提升下，2018年全年營收都創下歷史新高。展望2019年首季，農曆過年前為淡季，大陸部分地區價格下修，預期農曆年後營運增溫。

台泥（1101）2018年合併營收1,245.99億元，年增26.74%；亞泥（1102）營收839.38億元，年成長29.34%；信大（1109）67.01億元，年增24.65%。

台泥去年12月單月營收114億元，年增3.8%；全年營收突破1,200億元，創歷史新高。由於珠三角水泥價格在去年第四季漲到高峰，更是近10年來的高點，加上需求增加，讓台泥2018年大陸市場的營運呈現量增價漲。

亞泥去年12月單月營收77.4億元，年增9.45%；全年為839.4億元。亞泥轉投資中國大陸水泥市場，在當地政府嚴格執行高環保標準，淘汰低效能水泥產能、錯峰生產供給側改革下，讓香港掛牌的亞泥中國2018年營收及獲利，都創西進以來同期新高。而持有亞泥中國7成股權的亞泥，因營運貢獻增加，讓母公司亞泥2018年整體營收爆表。

而信大大陸江蘇信寧水泥廠水泥熟料，占南京地區市占率約有11.25％，在大陸水泥市場貢獻下，也讓信大2018年營運創歷史新高。

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關鍵字：水泥,台泥,亞泥,水泥雙雄,信大水泥,大陸,台股

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