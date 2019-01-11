台股開盤上漲逾50點站上季線　蘋概三王營收繳佳績強勢領軍



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易談判偏向正面，聯準會主席鮑爾言論激勵昨日美股止跌回升，今（11）日亞股率先跟進，加上今日新內閣上任帶動新局，台股開盤跳空上漲32.94點，以9753.63點開出，一舉收復季線。隨著股王大立光強漲7%、台積電漲3元及鴻海漲逾1%氣勢帶動之下，早盤指數開高走高，漲逾50點，指數最高目前來到9782.67點。

受到蘋果出貨不如預期、美中貿易戰等因素衝擊，上市櫃公司2018年12月營收微降至3.17兆元，月減2.64%、年減1.67%；但因全球景氣仍緩步復甦，2018全年營收仍攀升至35.12兆元，創新高。

另外，去年下半年電子股遇亂流，但電子股龍頭台積電（2330）、鴻海營收皆創新高，大立光（3008）昨日舉辦法說，第四季季報表現雖優於預期但仍呈現虧損，市場預期未來手機銷售動能岌岌可危，後續得關注蘋概股表現。而台積電將在下周17 日召開法說，屆時對產業景氣將有更明確的看法，預期將牽動台股走勢。

美國政府部門停擺進入第 19 天，加上中美貿易蹉商未公佈具體成果，美股四大指數早段均下跌，但受惠 FED 主席釋放延緩升息的帶動，帶動指數由黑翻紅，指數終場全面走揚，美股道瓊指數上漲122.80點，或 0.51%，收24001.92 點。S&P500指數上漲11.68點，或0.45%，收2596.64點。那斯達克指數上漲28.99點，或0.42%，收6986.07點。費城半導體指數上漲11.56點，或0.97%，收1201.40點。

法人認為，經濟數據不佳及國際股市持續震盪，衝擊投資信心，然而近期中美貿易雙邊談判進展樂觀，激勵全球股市普遍上漲，將有利於投資人信心回穩。目前許多個股評價面已經逼近2015年水準，具有跌深反彈潛力，投資建議選擇利基股，短線盤面仍偏向震盪，應保守應對。

大盤表現方面，本周台股開始上漲，在3大法人及投資人開始回補股票之下，預期台股仍有機會上漲，即便下跌也不會修正太多，最多只是震盪而已，以個股表現為主。