台股第4季大戶落跑逾2成　中實戶單季也狂減逾2000人　

▲台股大戶第4季減少超過2成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台股從2019年開始就不斷在9700點附近震盪，根據金管會統計，2018年第4季大戶、中實戶都雙雙減少，大戶單季減少超過2成，中實戶更是單季狂減836人。

金管會統計，2018年第4季集中市場單季成交值5億元以上的大戶人數，只有1137人，較第3季的1507人、大幅減少370人，單季減少超高達24%；也比2017年第4季的1244人，年減少107人。

集中市場單季成交值在1至5億元的中實戶，第4季也只有9771人，較第3季減少2144人，單季減幅高達20%；也比2017年第4季減少836人，皆大幅下降。

此外，櫃買中心第4季單季成交值在1億元的中實戶為3001人，相較第3季減少275人；比2017年第4季更是大幅減少1853人。

2018年大戶、中實戶最多是在第2季，集中市場單季成交值5億元以上的大戶有1579人、單季成交值在1至5億元的中實戶有1萬2553人；櫃買中心成交值在1億元的中實戶為4498人。

證期局表示，第4季大戶、中實戶都減少，主要是第4季國際股市波動大，美中貿易摩擦，還有美國聯準會升息等，導致市場不確定因素影響巨大，大戶在操作上比較保守，會持續注意國際資金走向、台股價量變化。