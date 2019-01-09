泰國電子支付新執照通過審批　PChome Thai搶進社群商務

▲泰國社群商務火熱，PChome Thai取得兩張新的支付執照後，將從支付切入布局。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網路家庭旗下泰國子公司PChome Thailand進入泰國電子商務市場經營PChome Thai滿3年，日前再度獲得泰國財政部審批，通過新法規經營電子支付服務，取得兩張新支付執照，PChome將開始投入社群商務，預計第一季上線社群支付新服務，除既有的線上市集交易平台，未來買賣家在社群網站交易，亦可透過該服務使用金流代收付和訂單管理。

PChome Thai在泰國落地經營觀察到，泰國消費者對社群媒體的使用比率高於其他電子商務成熟的主要國家，首都曼谷的Facebook用戶比重也較全球其他城市高。此外，泰國網路購物中的社群商務占比高於其他國家，對於Facebook、Instagram等社群媒體參與度相當活躍，反映出泰國民眾的消費習慣與生活領域的感知度多來自於社交生活圈的共鳴。

根據2017年泰國電子交易發展局ETDA進行的網路用戶調查指出，泰國電子商務包括B2B、B2C、B2G三種主要類型，約60萬家中小企業投入電子商務；在網友前5名網路行為活動，第1名為瀏覽社群媒體及使用相關服務，第5名則是線上購物。泰國電子商務協會在參考ETDA及相關報告後，進一步歸納消費輪廓指出，消費來源40%主要來自於社群媒體、35%為拍賣網站或市集、25%為零售商或品牌網站。

PChome Thailand總經理蔡文雄表示，目前社群商務在泰國的發展正起飛，在佈局社群商務的策略上，是一個適合切入的時機點，這次PChome Thai獲准通過審批共有兩張支付執照，一張涵蓋使用卡片付款的信用卡和簽帳金融卡業務；另一張可經營其他類別支付服務，包含銀行主要的轉帳相關服務，如：帳單繳款、網路銀行服務、手機轉帳、ATM轉帳等多元化的支付服務，之後將推出專為社群買賣家服務的金流代收付和訂單管理等新服務，提供更多元的交易體驗場景。