全球五大憂慮　楊金龍提央行五大因應解方



▲台灣央行總裁楊金龍在《銀行家》裡撰文提出央行因應之道。（圖／翻攝自《銀行家》雜誌）

記者劉姵呈／綜合報導

全球經濟情勢動盪、且美中貿易衝突，讓主要經濟體貨幣政策正常化步調出現分歧、新興市場金融脆弱度上升等，均讓經濟的不確定性持續增加等全球面臨的五大憂慮，台灣央行總裁楊金龍在《銀行家》（The Banker）雜誌文中提出五大央行因應之道，包括加強關注金融超載現象，也考慮採定義更廣泛的物價穩定及管理式的浮動匯率制度，以保持更大貨幣政策自主性。

央行要如何因應貨幣政策之新挑戰？楊金龍表示，全球經濟及金融體系已不同於過往，為了在所有不確定下做出正確決策，必須倚賴完善的貨幣政策風險管理，因此首先要做的事情，就是承認經濟模型、參數及經濟數據均會隨時間而做改變；2008年全球金融危機後，先進經濟體所採行審慎、漸進及以經濟數據為導向的決策方式，就是在高度不確定下，完善風險管理的絕佳範例。

第二，如果不確定性無所不在，貨幣當局就必須即時檢視範圍較廣的經濟指標，未來或許可善用數位科技與大數據，改善分析品質。

第三，以金融穩定為職責的央行，勢必不能忽略金融超載（financial excesses）的風險，且必須體認金融穩定是經濟穩定的前提條件。

楊金龍也強調，除了通膨，央行必須妥善控制風險溢酬縮小、資產價格評價偏高、無法持續的金融槓桿、風險胃納增加，以及信用加速擴張等徵兆浮現的金融超載現象。

第四，對於易受短暫且失序的國際資本移動影響及外部供給面衝擊的經濟體而言，匯率的過度波動將使這些衝擊變得更加嚴重，此時宜採定義更廣泛的物價穩定及管理式的浮動匯率制度，將可保持較大的政策彈性及貨幣政策自主性。

最後，楊金龍認為，更有效的溝通及更具透明化的央行，將可建立社會對央行的信賴—此珍貴資產能大幅增加貨幣政策的效力。面對經濟與金融高度整合的世界，央行若能在快速變動市場中調整策略，建立大眾信心，將是確保貨幣政策成功的關鍵。

楊金龍也說，未來央行應將更多焦點放在防止更多的金融泡沫，而非泡沫破裂後的善後工作；舉例來說，2009年初以來，在美國Fed開始實施量化寬鬆幾個月之後，台灣針對房市採行一系列的總體審慎措施，算是成功地減緩金融不穩定的風險。

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