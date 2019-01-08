影／豬年生肖套幣17日開賣每套1800元　央行首次直播行銷

記者劉姵呈／台北報導

豬年生肖紀念套幣來了！中央銀行於今（8）日上午發布將於1月17日始，委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第三套「己亥豬年生肖紀念套幣」，本次一共發行12萬套，每套售價新臺幣1,800元，套幣採現場排隊方式辦理公開發售，每人每次限購1套。

央行發行局局長施遵驊表示，本市豬年生肖套幣也採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各乙枚組合成套，以中央鑄幣廠先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。

銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的生肖「豬」圖樣為主題，背面為萬千信眾祈求保佑的媽祖遶境活動；銅合金幣正面以生肖「豬」為主構圖，背面則為部分上彩的「牡丹」。



▲中央銀行於17日公開發售「己亥豬年生肖紀念套幣」。（圖／記者劉姵呈攝）

其實新年不只中央銀行，自從政府開放，也有愈來愈多銀行業者發行紀念套幣，施遵驊表示，央行的紀念套幣跟外界不同的特點在於，央行是唯一有面額的鑄幣，中央鑄幣廠也是唯一的造幣廠，且此次更是央行總裁楊金龍上任發行的第一套行銷套幣，裡面的介紹還有總裁的簽名。

而特別的是，面對近2年央行套幣不再像過去開賣首日、次日就完售，央行在昨（7）日也首度創立粉絲專頁並直播，施遵驊表示，雖央行不是為了營利目的發行套幣，但好的產品也是需要適合的行銷方法，往後希望能更多透過網路媒體加強宣傳。

第三套「己亥豬年生肖紀念套幣」包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳之賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

▼中央銀行於17日公開發售「己亥豬年生肖紀念套幣」。（圖／記者劉姵呈攝）