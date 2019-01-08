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央行生肖套幣搶購熱潮消退　民眾：轉賣行情不優

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▲▼中央銀行公開發售「己亥豬年生肖紀念套幣」 。（圖／記者劉姵呈攝）
▲中央銀行將於1月17日公開發售第三套「己亥豬年生肖紀念套幣」 。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行新年生肖套幣登場！央行今（8）日發行第三套「己亥豬年生肖紀念套幣」1月17日起在台灣銀行發售，過去只有央行獨占發行套幣的時代，有許多蒐藏家對於金幣銀幣情有獨鍾，尤其是央行生肖套幣，開賣第一天就造成踴躍的排隊人潮；從近年愈來愈多銀行業者引進國外套幣發售，還有去年底最新發行的「臺灣國家公園采風系列-東沙環礁國家公園」平鑄套幣，銷售率僅65%來看，近2年來央行套幣的搶購熱潮已漸漸消退。

央行的鑄幣是唯一具有面額價值的貨幣，且央行鑄幣廠也為寡占的造幣廠，對於鑄幣品質無庸置疑，但為什麼現在會賣不好呢？

其實，除了政府開放其他銀行業者發售自家套幣，央行的生肖套幣失去獨占性之外，根據次級市場反應來看，因為景氣差，市場行情也不好，與當年的轉賣行情只多了100元左右，而且錢幣業者不一定都會收，除非是自家珍藏，否則民眾花大把時間排隊購買，用在投資意願自然就也會下降。

再者，關於收藏錢幣，紙幣會比硬幣值錢，因為紙幣保存不易，過程中可能會遇到水災、火災或是受潮發霉等狀況，能完整保留全新紙幣不容易。

而錢幣業者也表示，要選對幣別投資才有獲利空間。以現在存量稀少，最物稀為貴的就是1949年發行的直式5元紙幣，全新的套幣價值上看30萬，如果有留下來換算投報率是6萬倍。

至於前幾輪的生肖套幣行情最好的是哪一套？目前央行發行生肖紀念套幣，以第一輪的第一套雞年套幣身價最好，目前大約有2,000元行情，其他的生肖套幣則因為發行量太大，售價又太高，近兩年都維持在1,800元左右售價，行情不看漲。

而國家公園采風系列、台灣原住民文化采風系列、花卉蝴蝶系列等主題套幣，目前後市表現較好的是原住民套幣，一套原價250元，現在大概有300元行情，主要是因為大陸收藏家對這套原住民套幣比較喜愛；反觀去年最新的東沙環礁國家公園系列則銷售不佳，央行也解釋，可能是因為當地並無開放，國人較不熟悉的關係，銷售率僅65%。

不過，從央行昨日首度創立臉書粉絲專頁，記者會直播首次就用在介紹新年的生肖套幣，可見也是為了能夠透過網路媒體行銷來加強推廣民眾認識與購買；且時代的開放，讓各樣的產品競爭愈來愈激烈，連政府部會也開始不得不拋棄舊有的方式，透過新的行銷方式來吸引大眾注意。

▼中央銀行粉絲專頁。（圖／翻攝自Facebook中央銀行粉絲專頁頁面）

▲▼中央銀行粉絲專頁。（圖／翻攝自Facebook中央銀行粉絲專頁頁面）

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關鍵字：央行,生肖套幣,豬年紀念幣,鑄幣

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