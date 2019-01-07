超徵稅轉發大紅包　工商團體罵：討好特定族群亂花錢太可怕

▲▼政府超收稅要發大紅包，工商團體大聲反對，質疑應該要降營所稅才對。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

由於景氣表現優於預期，讓稅收超徵，府院打算把超徵的400億元拿出來發給低收入戶當成大紅包，不僅網友罵翻，工商團體痛批，「政府不應該這樣花錢」，討好特定族群騙選票。

總統蔡英文在新年談話提到，過去2年經濟成長，稅收超出預期，預計把盈餘用來照顧低收入戶、弱勢族群，接著有高層表示，蔡政府預計花400億補助月收3萬以下的低薪族，1人發1萬元，受惠人數可達2、300萬人。

根據行政院正規劃當中，大紅包將給發給低收入戶估計每人可拿1萬元，全國工業總會秘書長蔡練生表示，繳稅人人有繳，現在稅額超徵卻要拿出來弄成大紅包，現在政府想要刺激經濟，但「發紅包是最沒效果」的方式，就只是為了討好特定族群，只有低收入戶有感，其他人無感。

蔡練生還說，今年稅收會超徵，主要是企業營所稅提升，企業貢獻相當多，政府應該好好檢討甚至降低營所稅，才能提升競爭力。

▼政府超收稅要發大紅包，工商團體大聲反對，質疑應該要降營所稅才對。（圖／記者周康玉攝）

全國商業總會理事長賴正鎰則指出，超徵稅收不能這樣話，這對有繳稅的人不公平，而且也無法達到刺激經濟消費的循環效果。

▼政府超收稅要發大紅包，工商團體大聲反對，質疑應該要降營所稅才對。（圖／記者陳韋帆攝）