董致麟／兩岸需各自就一國兩制進行更開放性的思考

▲習近平日前發表完重要講話後，蔡英文馬上回應說法。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

●董致麟／澳門理工學院公共行政課程客座講師。

日前，大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》四十周年紀念會中提到的內容，最引發討論的為「探索『兩制』台灣方案」，同日，蔡英文總統以「四個必須」回應，導致兩岸間的緊張氣氛升高。國民黨立委蔣萬安也提出：反對「一國兩制」的觀點最引起話題，蔣萬安認為台灣不是香港；「九二共識」確實存在，這是兩岸交流的基礎。

台灣對於習近平所提出的「探索『兩制』台灣方案」可說是一面倒的反對，蔣萬安表示台灣不是香港的說法也獲得綠營的正面回應。我們應該更清楚的說：台灣反對的是現行港澳版的一國兩制，而不應將所有「一國兩制」這個名詞通通打入冷宮。誠然，「一國兩制」這個名詞在台灣是票房毒藥，但是作為一個執政的政府以及長期以兩岸交流作為政策強項的國民黨來說，這樣的反應既廉價也不負責任。

首先，在反對「一國兩制」喊得震天價響之後，兩岸關係未來將何去何從？民進黨及國民黨都沒有給我們一個清晰的答案甚至是方向。在過去兩岸從敵對走向交流開放的過程裡面，兩岸雙方各自在政治上有所堅持，終於以「九二共識」暫時迴避了雙方最敏感的政治問題，從而開啟了兩岸關係的新篇章，「九二共識」是事實上是有著歷史重要性。但經過了這些年國際情勢以及兩岸間劇烈變化，「九二共識」在民進黨從未存在，但我們必須正視不可諱言「九二共識」在過去兩岸交流中扮演重要角色，兩岸雙方若認同和平交流是最有利於兩岸人民福祉的話，雙方是否要凝聚出新的共識，以做為未來兩岸和平交流的基礎。

「兩制」台灣方案

其次，在大陸打出了「探索『兩制』台灣方案」的之後，兩岸可否就「一國兩制」的內涵來進行商談。筆者認為雙方都不應在商談前定義何謂「一國兩制」，以免限制了創意性以及開放性。兩岸雙方政府及學界可先就「一國兩制」這個名詞進行不設前提、不設限制的研究，包括聯邦、邦聯或其他具有領土主權完整意涵的政治制度，以「一國」的涵義進行更創新及開放性的探討。

此外，在「兩制」的部分，雖然台灣不會同意港澳版的「一國兩制」，但這不代表港澳版的「一國兩制」沒有參考作用，「一國兩制」在港澳的實際經驗中不斷的充實，說明「兩制」有其重要性。因此，如何藉由港澳「一國兩制」的經驗與基礎，進一步調整並改變為另一個兩岸都能接受的價值及制度，值得省思！

孫子兵法軍型篇有云：「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」說的是強大的一方先具備必勝的條件然後再交戰，弱小的一方先與敵人交戰，再從交戰的過程中找到敵人的漏洞或是外在形勢的改變以求勝利。而《李衛公問對》一書中也提到：「攻是守之機，守是攻之策，同歸於乎勝而已矣」是說攻守兩策為了勝利必須交互應用。

兩岸目前的實力差距自不待言，長期拒絕兩岸政治性協商是否真的能為台灣帶來更多的談判空間，或是正好相反在實力差距越來越大的情況下壓縮了自身的選項。若是能藉明年的總統大選在台灣內部凝聚兩岸政策的共識，主動以更開放及創意的思考與大陸進行協商，不斷拋出新的議題，如此我方才能化被動為主動，重新拿回兩岸談判的主動權，亦才有可能在兩岸的談判中「致人而不致於人」。

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