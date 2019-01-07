大立光今年有壓　麥格理看空、維持2200目標價

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

麥格理今（7）日出具報告，指出股王大立光（3008）今年度成長仍有壓力，將繼續維持2200元的目標價。

麥格理指出，首先是大立光12月營收太弱，年減34%，讓第4季整體衰退23%，比市場共識衰退10%還要差。

麥格理指出，大立光去（2018）年營收年減6%，也呼應去年4月調降大立光目標價至2200元、及對公司去年是負成長看法。

目前市場對於大立光在2019年和2020年營收預測，分別成長17%和14%；EPS則是成長16%和14%，但麥格理指出，仍有下行風險。

麥格理指出，近年來，市場預測幾乎年年都對大立光期待過高，例如2015年底預測2016年的全年EPS會成長12%，結果卻年減6%；2017年初預估全年EPS會年增37%，但卻只增加14%。去（2018）年繼續高估，原預估全年EPS增加38%，結果卻是年減4%。

從技術來看，麥格理指出，市場對於三鏡頭同樣期待過高，即使有機會帶動出貨量增加，但價值沒有跟著增加；對於三鏡頭帶給大立光的挹注，僅是緩緩的逐季看增，並非一下子大量獲益。

麥格理預估，三鏡頭在2019年和2020年分別會有20%和38%的滲透率，但由於鏡頭廠競爭激烈，大立光將和歐菲科技（O-film）、瑞聲科技（AAC）、新鉅科（Newmax）、玉晶光（Genius）等競爭對手陷入激戰。

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