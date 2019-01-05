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六年來最冷12月！大立光營收32.27億元　近9個月新低

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▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（5）日公布12月營收為32.27億元，較上月衰退20%，較去年同期衰退34%，是近9個月新低，也是自2013年以來最冷12月。展望下月，大立光表示，目前看起來與12月持平，可望終結自連4個月的衰退。

大立光第4季營收合計為124.45億元，較第三季衰退24%，較去年同期衰退23%；累計全年合併營收499.52億元，較去年衰退6%，是除了2007年和2016年以來，全年營收第三度下滑。

從營收組合來看，2000萬像素占10-20%，1000萬像素占60-70%，800萬像素占10-20%，其他占10%以下。

受到智慧手機銷售趨緩，加上中國市場需求不如預期，就連蘋果執行長庫克都罕見發出警訊，調降財測；更以降價求售方式來刺激銷量，昨日台灣地區各大電信商也公布了蘋果降價最新方案，更是iPhone自2007年以來上市首見。

不僅蘋果新機賣不動，就連安卓陣營也面臨銷售下滑，大立光身為兩大陣營的供應商，面臨雙重打擊，從去年9月開始，營收逐月下滑，11月營收更衰退23.08%，堪稱最淡旺季。

大立光將於下周四（1/10）舉行法說會，將公布去年第4季財報及2018全年度營運成果，由於去年全年營收衰退6%，因此全年度獲利要成長面臨很大壓力。

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關鍵字：大立光,法說會,股王,林恩平,蘋果概念股

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