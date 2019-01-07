外幣投資人照過來　2019年金融圈青睞的3種外幣　



▲金融圈普遍認為在避險情緒的支持下，預期日圓仍將有續漲的可能。（圖／記者許雅綿攝）

記者劉姵呈／綜合報導

時序進入2019年，今年一開市，金融市場就不太平靜，台北股匯市也隨著外資的大量匯出而劇烈波動。許多外幣或是海外基金投資人不免關心：「今年的外幣走勢，以及要如何配置與操作」？而統整今年金融圈最看好的外幣，第一是短期具備防禦功能的美元，第二為是具避險概念的日圓，還有可以逢低布局人民幣這三種。

回顧2018年，美國基本面獨強，聯準會強勢升息4碼，美元成為去年「全球最強」貨幣，年線大漲4.4%；但2019年一開始便受到美國政府關門持續，美國總統川普計畫週五和國會政黨領袖會面談論政府關門議題，川普堅持要邊境牆預算，近期美國股匯市的震盪主要受到經濟數據及消息面的影響，而美元指數上周也呈現整理格局。

元大投信期貨信託部指出，全球經濟數據逐步顯現同步下滑，股市也受基本面的利空呈現明顯幅度修正，美股及美元指數本週出現同漲同跌的狀況，主要受美國經濟基本面的影響左右其兩者走勢，短線上仍呈現高檔震盪格局，而美元指數走勢已連續10週呈現高檔區間盤整，因美經濟數據出現走弱疑慮，避險性的買盤為湧入美元指數，走勢再度呈現狹幅整理格局。

綜合匯銀主管意見，今年因中美貿易戰的風險猶在，美國經濟動能放緩，油價走跌降低通膨預期，聯準會放慢升息速度，加上美國雙赤字問題，均使美元不易維持強勢；但因美國仍為最強經濟體與貨幣最緊縮國，因此今年上半年美元仍將維持強勢。不過，投資人必須注意，隨著聯準會邁入升息循環尾聲，這波美元多頭循環將劃下句點。

而在全球經濟下行風險日益加大的情況下，近期日圓表現顯得格外的活躍。日圓於去年年底前一舉突破第四季以來的盤整區間，上周更一度飆逾3%；即便隨後日圓漲勢收斂，但鑑於目前市場普遍持悲觀的看法，在避險情緒的支持下，預期日圓仍將有續漲的可能。

日圓的基本面並無變化，走勢依然由避險情緒所主導，而以目前態勢來看，預估日圓震盪偏強，波動區間為100~114，因此建議在動盪的今年，外幣投資人可逢低拉回買進持有具避險屬性的日圓。

至於人民幣，中國大陸經濟面臨內外夾攻的壓力，人民幣不排除有破7的可能性；但大陸人行持續挹注流動性，政府也推出多項政策支撐經濟，若美中協商有進展，且政策效果顯現，有助人民幣止貶回升。

花旗（台灣）銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞則認為，短期而言，外幣投資人如果有需求，可以持有美元也可以持有人民幣，但想從外幣上獲得很大獲利，不是太容易。，短線操作上仍需小心，切勿追高殺低，以自身的理財規畫或外幣需求為主要考量。

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