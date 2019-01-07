股王領軍蘋概股報復性強彈　台股飆漲207點收9590點



▲台股今日強漲逾200點，蘋概股同步走強，電金傳族群報復性反彈。（圖／示意圖）

記者劉姵呈／台北報導

受惠美股道瓊工業指數周五大漲逾700點激勵，台股今（7）日蘋概三雄齊翻揚，帶動先前跌深反彈的蘋概股同步走強，台塑四寶等傳產權值股強勢表態與國泰金、富邦金等金融族群同站多方，盤中指數一度強漲逾200點，集中市場加權指數終場以9590.30點作收，大漲207.79點，漲幅2.21%，成交量新台幣918.7億元，一舉站回5日線與10日線。

由於美聯準會主席鮑爾暗示可能會暫停升息，再加上市場瀰漫對美中貿易協商看好的氣氛，上周五美股收於 2 周以來最高點，讓今日亞股早盤跟進走揚，台股也一吐開年第一周收黑悶氣，上演慶祝行情，開盤跳空大漲77.69點，以9460.20點開出，股王大立光大漲4%領軍帶頭衝，指數開高走高，兩分鐘後大漲逾140點，早盤直接重返9500點關卡。

八大類股一面紅通通，當中以塑膠、油燃與光電族群表現最好，大漲逾3-4%，蘋概三雄部分，以股王大立光（3008）表現最強勢，不畏12月營收衰退消息影響，股價開高走高，大漲逾6.88%、終場來到3105元，重新站回5日線；台積電（2330）同樣展現強漲氣勢，大漲逾2.4%、來到213元；鴻海（2317）也上漲超過2.51%、來到69.3元。

在蘋概三雄領軍之下，蘋概族群今日也展開報復性的反彈，GIS-KY（6456）、金像電（2368）亮燈漲停分別來到94.1元、14.4元，致茂（2360）也大漲7.46%，可成（2474）、美律（2439）大漲超過5-6%。

塑化股今日也走強，台塑（1301）來到99.5元，上漲4.41%。南亞（1303）來到75.1元，上漲2.74%。

光學族群今日也同步走強，新鉅科（3630）開盤隨即亮燈漲停鎖住，華晶科（3059）也大漲超過7%，玉晶光（3406）也漲逾5.4%。

通訊族群再度挾5G題材強漲，光環（3234）、聯亞（3081）大漲超過9%，華星光（4979）漲幅超過3.9%，眾達-KY（4977）則上漲超過4.5%。

美國股市上週五全面大漲，主要是受到12月非農數據優於預期及Fed主席發表鴿派言論所激勵，終場道瓊指數收高3.29%；標普500指數收高3.43%；那斯達克指數收高4.26%；費城半導體指數收高4.37%。

法人指出，美股短線因跌深而負乖離偏高，加上聯準會鴿派言論與就業數字激勵，短線股市持續反彈，亞股中原本強勢的台股上週轉弱，法人順勢調節，但短線美股強彈，激勵今天台股大漲，但反彈過後，中長線的紅包行情恐須再等待，台股區間震盪整理的格局將延續。

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