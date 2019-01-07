台股拚破底翻開盤大漲逾140點　股王大立光強彈4%帶頭衝



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

由於美聯準會主席鮑爾暗示可能會暫停升息，再加上市場瀰漫對美中貿易協商看好的氣氛，上周五美股收於 2 周以來最高點，讓今（7）日亞股跟進走揚，台股也一吐開年第一周收黑悶氣，上演慶祝行情，開盤跳空大漲77.69點，以9460.20點開出，股王大立光大漲4%領軍帶頭衝，指數開高走高，兩分鐘後大漲逾140點，截至上午9點5分指數最高來到9526.60點，重返9500點關卡。

八大類股一面紅通通，當中又以光電類股大漲3%表現最好，其次是電子零組件類股漲逾2%。

蘋果調降財測效應讓台股上周連跌三天，上周五一度跌至波段新低9319點，終場仍無力站上9,400大關，創下2年以來新低記錄，2019開年第一周台股指數重挫344點、跌幅約為3.55%，居主要亞股之冠，外資連三賣合計賣超達276億元。

所幸受中美貿易談判即將展開、美國非農就業數據亮眼及聯準會（Fed）或將暫緩升息步調的消息激勵，促使上週五市場氛圍好，連帶美股強彈大漲；有鑑於上週五台股大盤量能得以回升至千億元以上，在短線上下殺取量見低後，法人多認為反彈機會相對提高，加上台股短線急跌過速，可望吸引低接買盤進駐。

而台股本周重要觀盤要點：像是美中貿易談判結果、外資歸隊後動向、重量級電子股公司營收表現、大立光（3008）法說會內容，以及CES展上亮點等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在元月行情方面，電子股著重5G題材，非電群族，則可留意紡織、自行車、生技等股票。後續可觀察面，基本面必須半導體龍頭廠與蘋果概念股止跌反彈，大盤就有機會脫離下行的危機。

廖哲宏表示，部分利空已經反映，但尚未完全反應完畢，供應鏈有些會受傷較大，有些恢復能力較好，端看其市場地位以及議價能力而定，後續可持續關注企業獲利下修何時緩和止穩或結束，作為投資上的判斷。

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