謝金河／川普最怕股價下跌

▲美國總統川普。（資料照／路透）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

經歷了12月的狂風暴雨，進入2019年美國股市依舊震盪激烈，3日蘋果發佈獲利預警，股價慘跌近10%，4日在三個聯準會前後任主席，柏南克，葉倫，鮑威爾聚首時，透露2019年升息腳步可能減緩的暗示，美國道瓊工業指數從前一日大跌660.02變成大漲746.94，這一記長紅，譲美國股市今年來上漲105.7，這對川普總統來說，已是很大的激勵。

最近川普在推特上有兩篇推文值得注意，一是元旦文告，他說：你們在狂歡，我仍然在加班！他說2019會是複雜的，但是偉大的一年！說到股市，他說我們12月出現一些「小狀況」，但貿易問題解決，股市會回升！顯然美股漲跌是川普很在乎的問題，而這也可能提供中國可操作的空間。

G20之後，中美貿易出現90天恊議，川普可能想譲美國股市有喘一口氣的機會，沒想到美國出現狅風暴雨式補跌走勢。這兩天蘋果發佈獲利預警，又倒打美股一把。川普為了讓股票漲，甚至恐嚇FED主席的話都出來了...

這次美國FAAMG五家最大市值企業市值蒸發將近1.5兆美元，幾乎是三個台灣的GDP，這五大企業市值重新排列，現在老大是微軟，老二是Amazon，老三是Google，蘋果從老大變老四。美國前五大市值企業，在跌幅已深的情況下，下檔支撐漸強。另外，新年第一週，美國生技股大漲8.14%，比道瓊工業指數小漲1.6%，更具威力！也許2019年會是一個更有變化，更刺激的一年。

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