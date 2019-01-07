企業年終排名出爐　資訊業1.99月最多、不動產業0.98月墊底

▲調查顯示，高達8成3企業願意發放年終獎金，平均會發1.27個月，比前一年小幅下滑0.07個月。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著2018年的結束，上班族辛苦一整年，最期待年終獎金能領到多少，根據人力銀行調查，8成3企業願意發放年終獎金，平均會發1.27個月的年終獎金，其中資訊科技業薪情最佳，以平均1.99個月年終奪下冠軍寶座，不過營建不動產業則墊底，領不到1個月的年終。

根據1111人力銀行「2018企業年終發放現況調查」，過半企業認為2018年獲利表現平平，不過願意發放年終獎金的企業超過8成3，只有16.55%的企業選擇不發放年終獎金；另詢問企業不發放年終獎金的原因，主要有營運不佳／沒賺錢、企業一向沒年終以及採獎金制度。

在願意發放年終獎金的企業中，平均會發放1.27個月，比起2017年微幅下滑0.07個月，進一步以產業類別交叉分析，其中資訊科技業發放年終的基期最高1.99個月，再者是以金融業為主的工商業服務業，則有1.35個月，而墊底的是營建不動產業僅0.98個月，成為敬陪末座的產業。

▲從產業類別來看，資訊科技業以領近2個月奪冠，而營建不動產業領最少不到1個月。（示意圖／記者張一中攝）

以產業類別來看，資訊科技業的年終發放大多有14個月年薪制保障，除了固定2個月年終之外，還有激勵獎金、績效獎金以及分紅守住基本盤；8大公股行庫大方宣布要發出4至5個月的年終獎金，但金融業受到匯率因素影響，一舉從去年的「年終王」掉到第2名。

至於營建不動產業，2018年房地產市場交易量縮價跌，連帶讓房仲生計大受影響，短短3年已有700家房仲倒閉，榮景不再，年終也跟著下滑。1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，國內景氣在年底反轉，美中貿易戰成為展望景氣前景的黑天鵝，讓廠商對景氣看法保守，年終發放幅度也因此較往年縮水。