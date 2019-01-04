分析師：熊市來臨不能全怪蘋果　下毒的兇手是它



▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美股昨日遭血洗，拖累今日台股中場也跌逾百點，市場全將股市大跌主因歸咎於蘋果（Apple）下修財務預測。對此，其實很多學者及分析師都紛紛指出，蘋果只是個別案例，企業反映的是整體經濟外加營運狀況的成果，去年首度發生的「利率倒掛」，才是令全球股市不安、且嚇跑投資人的兇手。

2018年12月3日首度發生美元2年期殖利率與5年期殖殖利率倒掛現象，發生後的第二天（2018年12月4日）道瓊就大跌800點，新的一年到來，至今美股的重挫發生的頻率愈來愈高。而以今日最新數據來看，美元利率倒掛情況更加明顯及深化，3個月期殖利率更持續超過兩年期及5年期殖利率，市場難免陷入緊張情緒。

知名外資分析師楊應超曾表示，從歷史來看，1955年至今，美國就曾經發生十次的利率倒掛現象，其中九次發生後的18個月美國就陷入景氣衰退。

楊應超說，利率倒掛才是景氣衰退的最主要指標，但因為這是一個非常領先的指標，因此不會是一發生利率倒掛，股市就立刻觸底；以過去歷史來看，發生利率倒掛到景氣衰退，平均有將近18個月的時間落差。

儘管市場普遍認為聯準會（Fed）升息跟股市大跌也有必然的關係，但其實回顧過去企業獲利下修、蘋果新機賣不好，至今到下修財測的地步，只能說是個別影響股市的因素。

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