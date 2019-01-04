　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

分析師：熊市來臨不能全怪蘋果　下毒的兇手是它

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透社）
▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美股昨日遭血洗，拖累今日台股中場也跌逾百點，市場全將股市大跌主因歸咎於蘋果（Apple）下修財務預測。對此，其實很多學者及分析師都紛紛指出，蘋果只是個別案例，企業反映的是整體經濟外加營運狀況的成果，去年首度發生的「利率倒掛」，才是令全球股市不安、且嚇跑投資人的兇手。

2018年12月3日首度發生美元2年期殖利率與5年期殖殖利率倒掛現象，發生後的第二天（2018年12月4日）道瓊就大跌800點，新的一年到來，至今美股的重挫發生的頻率愈來愈高。而以今日最新數據來看，美元利率倒掛情況更加明顯及深化，3個月期殖利率更持續超過兩年期及5年期殖利率，市場難免陷入緊張情緒。

知名外資分析師楊應超曾表示，從歷史來看，1955年至今，美國就曾經發生十次的利率倒掛現象，其中九次發生後的18個月美國就陷入景氣衰退。

楊應超說，利率倒掛才是景氣衰退的最主要指標，但因為這是一個非常領先的指標，因此不會是一發生利率倒掛，股市就立刻觸底；以過去歷史來看，發生利率倒掛到景氣衰退，平均有將近18個月的時間落差。

儘管市場普遍認為聯準會（Fed）升息跟股市大跌也有必然的關係，但其實回顧過去企業獲利下修、蘋果新機賣不好，至今到下修財測的地步，只能說是個別影響股市的因素。

《延伸閱讀》

今（4）日台股破底收跌109點失守9400　創近2年新低　

ET快訊
《黑澀會》斯亞生日趴熱舞掉東、西半球　狂歡畫面曝光
2淫狼闖空門綁女主人強拍裸照　盜用手機誘騙23歲女兒

關鍵字：熊市,美股,台股,蘋果,APPLE,經濟衰退,殖利率倒掛

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

短短一天！全球主要非美貨幣幾乎全跌　最慘的是這3個國家

影／蘋果不甜台股開盤大跌逾140點　指數失守9400大關創近一年新低

台股破底收跌109點失守9400　創近2年新低　

關稅及匯率非貿易戰萬靈丹　央行總裁楊金龍祭3解藥

台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

台商回流第一波來了　智邦、慶豐富搶頭香投資18億

蘋果庫克拋調降財測震撼彈　光寶科也怕怕

改善空污　大貨車汰舊換新貨物稅減徵擴大到20萬

衝刺商用+佈局東南亞　東元今年業績拚雙倍成長

光寶打入歐系車廠　車用全年營收挑戰200億

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

台商回流第一波來了　智邦、慶豐富搶頭香投資18億

蘋果庫克拋調降財測震撼彈　光寶科也怕怕

改善空污　大貨車汰舊換新貨物稅減徵擴大到20萬

衝刺商用+佈局東南亞　東元今年業績拚雙倍成長

光寶打入歐系車廠　車用全年營收挑戰200億

財金公司董事會拍板　董事長之職林國良真除

可口可樂斥資1500億收購Costa　正式進軍咖啡市場

分析師：熊市來臨不能全怪蘋果　下毒的兇手是它

光寶科看今年審慎樂觀　董座看加薪「優於同業」

台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

澳職／陳冠任連3場敲安　鯊魚延長賽不敵韓國

UBA／義守不惜4連敗　也要讓低年級有成長空間

2019春節9天假期　高鐵疏運旅客加開465班次列車

很沒公德心！　整車台北市垃圾丟冬山河

台商回流第一波來了　智邦、慶豐富搶頭香投資18億

男「膠帶遮車牌」以為沒人發現　專偷貨車電瓶賤賣

《種菜》姐妹先後交往劉以豪！陳庭妮崩潰：我無法接受

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

鹿晗被爆「買3.6億豪華婚房」娶關曉彤！　工作室火速回應

財經熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

小資女翻身3年存100萬　理財..

台北士林新建案殺出「每坪39萬..

快訊／美股道瓊狂跌500點　納..

計程車司機意外賺得4百億　投入..

短短一天！全球主要非美貨幣幾乎..

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

勞保紓困貸款懶人包　超低利率讓..

華碩輕薄筆電市佔連7年奪冠

少一張迪士尼　日圓漲破0.29

全球20家最安全航空 國泰、長..

台股翻紅夢破滅　投資人棄股轉債

漢翔領軍A-Team 4.0聯..

韋禮安熱力獻唱　宏達電尾牙總獎..

更多熱門

相關新聞

外媒爆iOS 13已悄悄開始測試！6月正式亮相

iOS 12發布才過半年就有國外媒體發現蘋果早已經在悄悄測試iOS 13系統了！

美對陸發二級旅行警告　時殷弘批荒謬

App Store單日營收3.22億美元創新高

神鬼樓管詐1.3億　被害人怒：拿去嫖妓啦

蘋概股臉綠領跌　台股收盤下跌109點失守9400大關　

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

19日補班年初四　不是本來就放？

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面