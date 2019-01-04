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台股破底收跌109點失守9400　創近2年新低　

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▲台北股市受美股大跌影響大跌▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲台北股市受美股重挫影響大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股昨日慘遭血洗重挫衝擊下，今（4）日亞股早盤續弱，台股也蘋果不甜、經濟走疲，市場缺乏好消息，多檔大型權值股與蘋果股價連動度高，加權指數盤中跌幅一度超過160點，失守10月創下的前低9400.69點重要支撐。午盤後隨陸港股漲幅在1~2%以上，台股加權指數跌幅也有縮小之勢，集中市場加權指數終場以9382.51點作收，下殺109.91點，跌幅1.16%，成交量突破千億來到新台幣1059.8億元，終場仍舊失守9400點大關。

今日台股加權指數開盤以下跌65.18點、9427.24點開出後，一分鐘隨即摜破9400大關，在電子股領跌，傳產與金融全面跟進一厥不振疲勢下，指數持續探低，盤中最低來到9319.28點。

今日電子、金融大型權值股持續受到法人提款，國巨（2327）、聯發科（2454）跌逾4%、2.9%，光寶科（2301）跌2%，日月光投控（3711）跌1.4% 以上；金融股龍頭富邦金（2881）、國泰金（2882）和其他開發金（2883）、合庫金（5880）、台新金（2887）、中壽（2823）和兆豐金（2886）均遭壓在盤下。

蘋果昨日股價重挫近10%，台蘋果供應鏈連袂受到大幅衝擊，可成（2474）重挫跌 7%，頎邦（6147）跌近半根停板5.69%，大立光（3008）、台積電（2330）和美律（2439）等跌逾3-4%，鴻海（2317）、和碩（4938）和台郡（6269）跌逾2%。

盤面中，反觀生技業者因市況相對不受景氣影響，部分個股明顯成為資金避風港，像是基亞（3176）漲逾7%，訊聯（1784）、大江（8436）、晟德（4123）、浩鼎（4174）等均穩在盤上。

凱基投顧表示，主流股的殞落通常可以預告大盤的熊市即將來臨，美股的FAANG其實早已於2018年11月落入熊市，而美股在12月跟進入熊市。反觀台股，漲價概念股也早已紛紛落入熊市，台股也岌岌可危。

凱基投顧建議，儘管台股空頭修正難免，惟許多中小型個股已漸漸具有投資價值，特別看好5G帶動PCB相關材料規格升級、手機產業往OLED升級帶動驅動IC需求、電動車與自動駕駛增強汽車電子應用擴大、運東休閒人口增加帶動運動鞋服需求攀升。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,蘋概股,生技股,5G

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