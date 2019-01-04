【爸媽看過來】我的孩子又說謊了，怎麼辦？

▲孩子說謊很可能是因為她碰到了困難的問題。（圖／CFP）



●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長。

當家長們發現孩子們開始說謊時，是否時常在午夜夢迴對自己教育方式感到很受挫及難過，但其實不需要過於擔憂及心慌，這表示孩子們正在經歷社會化，同時也是提醒我們孩子在面對某些問題出現了困難，因此各位媽咪及爸爸們需要留心瞭解的是孩子背後說謊的真正肇因及動機。

孩子為何說謊？教你解決策略

第一，孩子說謊，有時是因為壓力太大，在學校裡面犯了錯、成績考不好，但不想讓周遭的人失望，為了想維持家長心中的期待，遂把成績單、聯絡簿上的家長簽名欄自己簽。

解決策略：具體和孩子討論事件緣由及衍生後果，但不要過於誇大，例如：你自己簽會被警察抓去關這句話是沒有任何教育效果的，我相信絕大多數的孩子都知道不會因為把成績單藏起來或聯絡簿自己簽名就被抓去關，讓孩子於較有安全感的氛圍，同時家長別忘了釋出我會與你「一起」解決問題的態度，孩子較容易敞開心房與您溝通。

第二，孩子沒有辦法控制自己的慾望，例如：他拿了其他小朋友的鉛筆、橡皮擦或玩具，但卻說這是其他同學要送給他的，試圖編造一個謊言來讓自己的行為能夠合理化。

解決策略：家長們可以嘗試說：「你說某某同學送給你這枝鉛筆或玩具，可是我問他時他說沒有耶，你要不要再想想看是誰給你的？」在當下不要急著破口大罵「你就是壞小孩、到底是誰教你說謊，再不說實話我等等就教訓你！」給予正面鼓勵誠實及引導的效果，優於懲罰孩子的說謊行為及威脅不能說謊，巨大壓力之下懲罰恐嚇於此時反而無效，獎賞說實話，同時讓孩子瞭解到說謊最終要負哪些責任是較佳的解決方法。

第三，孩子說謊行為透過學習模仿而來，尤其於承諾不履行的情形，有些爸爸媽媽們為了鼓勵孩子可能會說「這次考前三名我就買平板給你」、「今天先乖乖完成哪些作業及家事，週末就帶你去…」，但全數跳票可能是因為忘了買了、或當下僅僅是隨口一句或臨時假日又有其他工作造成沒辦法出遊，家長們可能覺得只是偶一為之，孩子不會在意，但孩子們其實一直耿耿於懷，孩子便開始出現說到但卻沒做到，例如：其實功課堆積如山，但跟你說都寫完了或自己自行刪減等等。

解決策略：跟孩子解釋跳票、無法履行的原因，同時盡可能提出補償或折衷的解決方法，讓孩子知道你有把過去說的承諾放在心上。

第四，孩子為了逃避不喜歡或不想做的事情，有可能對孩子而言，課堂作業及任務太難或過於繁重，便說我身體不舒服、這裡痛那裡痛或班上同學不喜歡跟我玩，所以我不想去了。

解決策略：家長們與老師應與老師溝通，找出孩子近期在課堂或學習上遇及哪些困難，而非將重點放在戳破孩子是裝病的事實，這樣有可能會導致孩子另說一個謊來圓，只為達到逃避的目的。

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