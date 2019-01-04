畢殿龍／習近平救了被逼宮的蔡英文

▲總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

習近平《告臺灣同胞書》發表40周年講話出臺之後，在兩岸乃至國際上發生極大震動。整體看對兩岸的未來畫了更具體的線路圖。因為大陸的實力和佈局對臺灣影響是「短空長多」，但客觀上卻成了「九合一選舉」大敗之後被頻頻逼宮幾近崩盤的蔡英文的救星。

蔡英文對操弄意識形態和兩岸仇視嫺熟

蔡英文在得知大陸領導人有這樣一個講話後，罕見提早一天發表元旦講話，拋出所謂的「四個必須」與「三道防護網」。待習近平的講話正式發表後，又在2日又以「兩個不接受」做正面、強硬和扭曲性的回應。

先看習近平講話的三個重點：一國兩制的「臺灣方案」，提出了真正的方向和具體的線路圖，也試圖用新的「臺灣方案」，消除被汙名化、標籤化的香港版本的「一國兩制」。其二是，呼籲臺灣承認「九二共識」的臺灣各個黨派、團體、行業甚至是個人和大陸進行協商，共同找出兩岸能夠接受的解決方案，達成一勞永逸的「制度性安排」。其三，用「中國人不打中國人」更具體和庶民的方式，宣示不承諾放棄使用武力不是針對臺灣同胞，而是對付外來勢力干涉和態度分裂分子的鋌而走險。劃的底線更明晰、路徑更具體、態度更自信、身段更柔軟。

蔡英文針對習近平的回應的重點也有幾點：其一，蔡英文講九合一選舉失敗和其兩岸政策切割，說民進黨大敗不代表民眾選擇放棄主權。用偷換概念的方式，因為大家從來沒有認為這種選擇是要放棄臺灣的主體性。從韓國瑜帶動的對真正中華民國的尊重，反而讓這種意識得到了加強。連蔡英文元旦升旗時也手持國旗、全程唱國歌。

但她對臺北柯文哲喊出「兩岸一家親」和韓國瑜公開承認「九二共識」仍能當選，不看做是一種民意的表達，就是曲解民意。蔡英文當初大選時承諾維持「兩岸現狀」，因為捨棄沒意見時代行之有效的「九二共識」政治基礎，而無法真正維持，進而導致兩岸官方交流停滯，陸客減少等，切身影響到臺灣的經濟時，這種選擇就是對兩岸政策的一個正面表達。尤其是韓國瑜對綠營把持20年高雄的翻轉更有指標意義。蔡英文用各種偷換概念和政府資源、話語權，拒不承認，就是不想調整自己的兩岸政策。

蔡英文另一個重點就是「九二共識」和「一國兩制」緊密聯結。講話中將「九二共識」定位為「一國兩制的九二共識」。這種公然的扭曲，不是認為臺灣民眾的智商都十分低下，而是一方面，自己政治崩盤（自己成為孤家寡人、看守內閣閃爍飄搖、民眾信心盡失、連任被台獨大佬公然逼宮），她不準備調整兩岸路線，更加向台獨靠近。因為島內民眾各種民調顯示，均有超過半數的民眾支持承認「九二共識」。但現階段支持「一國兩制」的人數卻不會有這麼多。她希望用汙名化、扭曲「九二共識」的內涵，讓她永遠不必被之困擾。但臺灣政治觀察家一句話戳穿了她的伎倆：「如九二共識不涉及到一國兩制，她是不是就承認了？」

蔡英文對操弄兩岸和意識形態特別嫺熟。在這段發言時，不像以往其他發言頻看講稿還吞吞吐吐。她強調2300萬民眾自由民主的堅持，和自由決定自己的未來。但卻無視自己大敗民意的走向。套用她的文青語言的形式說“尊重民眾的自由選擇，就是不要修改課綱、篡改歷史；尊重民眾的自由選擇，就是執政者要尊重民眾包括統一在內的選擇，而不是用去中國化的方式，製造不公平的選擇環境影響他們的選擇；尊重民眾的選擇就是在臺灣現有憲法的情勢下，不能將其當做欺騙民眾的道具”。

習近平救了走投無路的蔡英文

繼台獨辜寬敏自己發出一個呼籲蔡英文放棄連任的半版廣告之後，總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」公開逼宮蔡英文。蔡英文正在無助之時，習近平的講話給她一個絕好的發力點。她的強硬回應後，並在臉書上將回應翻譯成英文，順便告訴那些逼宮的台獨大老：「現在臺灣生死存亡之秋，責任比連任重要。」她偷換概念的回應，短短時間內獲得7萬多個贊，2萬多個轉發。連滿口粗話的網路人氣網紅館長都表示「有點喜歡蔡英文了」。

蔡英文的回應也收服了蔣萬安這樣的人。蔣萬安在臺灣接受媒體訪問時，公開稱讚說蔡英文對習《告臺灣同胞書》40周年講話回應代表了臺灣2300萬人的民意。而毫不區分蔡英文偷換概念說九二共識就是「一國兩制」，更罔顧馬英九時已承認「九二共識」事實。尤其公開稱呼大陸為中國而不是國民黨應稱的「中國大陸」，大家認為他應加入民進黨。 國民黨則回應不但沒有智慧也十分曖昧。兩邊都不會討喜。

綜上，蔡英文有了從政治低谷開始回溫的跡象。這個角度看，是習近平的講話救了蔡英文。

習近平講話「短空長多」

習近平的講話，尤其是「一國兩制」目前看來還沒有被臺灣大多數人接受，甚至是給蔡英文起死回生的拉抬作用。但一方面大陸提出方向和路徑讓臺灣的選擇和步驟必須拋卻繼續維持並不能真正維持現狀的投機性思考，必須給自己和兩岸一個終極的方向。這種思考越早、越普遍越好。大陸的實力和路線圖顯示了他們的自信和意志。讓臺灣民眾自由參與討論自己的未來，不但能夠成功化解對香港版的「一國兩制」的汙名化，也因為大陸各界自由的參與，自下而上的凝聚臺灣的民意。當這種民意達成一定數量的時候，臺灣任何執政黨都不能忽視或者說這不是一種民意。大陸未來會以不變應萬變：台灣不覺悟自動向前走，受不夠凌遲會自己鋌而走險，那就為另一種解決方式提供正當性。早晚要開始的事情，現在開始恰恰好。是「短空長多」的局面。

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