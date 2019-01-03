短短一天！全球主要非美貨幣幾乎全跌　最慘的是這3個國家



▲今（3）日主要貨幣對美元匯率變化。（圖／中央銀行提供）

記者劉姵呈／綜合報導

蘋果（APPLE）下修財測，盤後股價慘跌超過7%，台股今（3）日翻紅夢破滅，由蘋概股領跌，指數終場下跌61點，以9492點作收，成交量能有所擴增至896億元。由於全球主要股市走勢都表現不好，外資熱錢大撤離，連帶拖累全球非美主要貨幣都走貶，跌最慘的就屬這3個國家。

中央銀行今日晚間公布全球主要貨幣在近2日對美元匯率變動資料，才一天的時間，英鎊就重貶1.56%、其次為澳幣貶1.01%、第三為歐元貶0.92%；而新台幣相較於其他貨幣則是居中貶0.30%，反觀近期漲聲不斷的日圓，在短短一天內又急速飆升1.64%。



▼英國國會將於1月21日前表決脫歐方案，英鎊近日受壓。（圖／路透社）



匯銀主管分析，中美貿易戰持續干擾加上蘋果下修財測，讓主要非美貨幣大多貶值，而英國脫歐談判的疑慮揮之不去、西班牙、法國、義大利和德國疲弱的製造業數據，歐元區的數據疲弱讓兌歐元構成壓力，才會造成英鎊和歐元下跌；而今日澳幣閃崩，則是因為自動程式化交易的賣單噴發、流動性枯竭，加上市場衝向日圓避險，引爆殺盤。

而外資匯出規模愈演愈烈，台北股匯都面臨壓力，不少資金先湧進日圓避險，造成日圓走升，匯銀人士都預估短期內新台幣及其他亞洲貨幣走勢偏貶。

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