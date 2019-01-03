哈日族心痛！蘋果賣相差讓日圓更貴　5萬台幣一天少換4322日圓



▲根據台銀今（3）日最新現金匯價，日圓兌新台幣也已升破0.29關卡，盤中持續改寫新高。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者劉姵呈／綜合報導

日圓一去不回頭，哈日族又要哭哭了！亞洲匯市今（3）日早盤交易量偏低，惟日圓匯率急速飆升，匯率一度漲到1美元對104.8日圓近一年來的最高值。而根據台銀今日最新現金匯價，日圓兌新台幣也已升破0.29關卡，盤中持續改寫新高。若以兌換新台幣5萬元來看，今天只能換到近17萬2,294日圓，不僅相較於去年10月1日低點匯價0.2713開頭，可換到18萬4,295日圓，荷包少了1萬2,000日圓，再跟昨日相比，1天就差了4,322日圓。

匯銀人士分析，日圓一直飆升主要有2個原因：首先，隨著風險規避意識高漲，推升具避險性的日圓升高並突破主要技術線型，亞洲匯市今天早盤交易量偏低，但見日圓匯率急速飆升，引發美元和澳元停損賣壓湧出所致。

再者，今日又受到Apple下修業績表現刺激，反映出中國大陸經濟減速，外匯市場為了迴避風險開始拋售美元購入日圓，因而導致日圓今日又突然大漲。

Apple下修去年第四季業績表現，發表後不僅Apple股價大跌，大陸經濟減速對全球經濟影響的不安情緒蔓延，外匯市場開始搶購相對安全的日圓。

前一個交易日終值仍在109.11日圓對1美元，今早日圓就一度飆漲到104日圓對1美元，創下去年3月以來的新高點。不過又隨及出現美元買勢，讓日圓回到107日圓對1美元左右。

分析師也認為，雖然因日本目前正在新春連休，本周交易量少，但今明兩日日圓仍可能持續大幅度的震盪。