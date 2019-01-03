▲科技部率44新創再征CES，以「小國大戰略」打造國際品牌。（圖／科技部提供）

記者邱倢芯／台北報導

為引領臺灣高科技新創公司前進國際市場，科技部繼去年帶領32團新創團隊前進美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）後，今年再加碼率領44家頂尖科技新創公司再度征戰CES。並希望以「小國大戰略」的「打群架」、「找夥伴」的方式與國際重量級企業合作，打造臺灣新創國際品牌。

據了解，科技部所帶領的44團隊將於CES新創區Eureka Park內以Taiwan Tech Arena(TTA)為品牌形象成立臺灣國家館。在此44團隊中，包含了8家人工智慧服務（Artificial Intelligence）團隊，包含：

1. 農譯科技（AgriTalk Technology Inc.）：病蟲害調控系統

農譯科技研發將農產品生產以科技進行控制的「AgriTalk管理平台」，整合感測器獲取各項生物與環境數據，並調控蟲害、病害、土壤肥力、水份、光照、溫度等6種農業常見問題，透過手機瀏覽器即時了解農作物生長，同時利用區塊鍊技術產製符合國際標準的生產履歷，自動進行農地管理與決策。

2. AHEAD：診斷血癌工具平台

AHEAD 聚焦在利用AI進行血液檢測與預後診斷的技術，縮減平均30分鐘的數十萬細胞檢測流程至7分鐘，透過資料轉換成容易辨識的圖表，協助醫生迅速了解檢體的相對位置，觀察是否有異常狀況。

3. 聯圖智能（CarKit AI）：車用語音助理Roxie

聯圖智能開發車用AIoT行動訊息娛樂裝置，連接各種社群媒體與生活管理app，讓駕駛透過語音指令播放音樂、收發訊息、設定備忘事項、管理行事曆，以及閱讀新聞。

4. 魁達智慧國際（creDa）：網路深度學習影像標記平台ezLabel

魁達智慧國際提供一項便捷的網路深度學習影像標記平台，只要針對目標物件，第一次與最後一次出現時機標記，按下執行，ezLabel獨到的自動路徑與自動貼近邊緣技術便能提供完整且高品的樣本資料，有效提升深度學習樣本的累積速度。

5. 鉅怡智慧(FaceHeart)：疲勞駕駛監測平台

FaceHeart研發的軟體，以網路攝影機做人臉辨識和影像式生理量測，可以運算生理訊號，如：心跳、心律、血壓等，以此可以監測判斷駕駛的疲勞狀態，提前警示；這項未來也能運用在長照、遠距醫療等健康醫療領域。藉由影像辨識患者的生理數據，醫生可藉此做為醫療判斷。

6. 語言英雄（Language Hero）：人工智慧語言學習app

語言英雄是專為初學語言學生而設計的語言聊天app，透過AI智能聊天的影音介面，設計輕鬆的對話環境，協助使用者理解並運用實際生活中的會話。

7. Mavin：MavinAir-X真無線藍牙耳機

Mavin Air-X每支迷你藍牙耳機只有4.5g，擁有高達10小時的音樂撥放時間，搭配充電盒可持續使用最長達50小時，同時搭載低延遲與強大的藍芽連線能力和高品質音頻，運用Qualcomm最新的qcc3026晶片，支援透過無線耳機上的按鍵喚醒語音助理的功能。

8. 玉醫科技（Medjade）：精神官能症療效預測系統MagXCure

玉醫科技的精神官能症療效預測系統MagXCure，讓患者觀看螢幕中的遊戲畫面，觀測患者的腦波圖（Electroencephalography，簡稱EEG）並分析數據，於1分鐘內就能判讀如何精準投藥，解決容易因為診斷錯誤而服用過多精神科藥品的問題。