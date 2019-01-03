　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼科技部率44新創再征CES，以「小國大戰略」打造國際品牌。（圖／科技部提供）

▲科技部率44新創再征CES，以「小國大戰略」打造國際品牌。（圖／科技部提供）

記者邱倢芯／台北報導

為引領臺灣高科技新創公司前進國際市場，科技部繼去年帶領32團新創團隊前進美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）後，今年再加碼率領44家頂尖科技新創公司再度征戰CES。並希望以「小國大戰略」的「打群架」、「找夥伴」的方式與國際重量級企業合作，打造臺灣新創國際品牌。

據了解，科技部所帶領的44團隊將於CES新創區Eureka Park內以Taiwan Tech Arena(TTA)為品牌形象成立臺灣國家館。在此44團隊中，包含了8家人工智慧服務（Artificial Intelligence）團隊，包含：

1. 農譯科技（AgriTalk Technology Inc.）：病蟲害調控系統
農譯科技研發將農產品生產以科技進行控制的「AgriTalk管理平台」，整合感測器獲取各項生物與環境數據，並調控蟲害、病害、土壤肥力、水份、光照、溫度等6種農業常見問題，透過手機瀏覽器即時了解農作物生長，同時利用區塊鍊技術產製符合國際標準的生產履歷，自動進行農地管理與決策。
2. AHEAD：診斷血癌工具平台
AHEAD 聚焦在利用AI進行血液檢測與預後診斷的技術，縮減平均30分鐘的數十萬細胞檢測流程至7分鐘，透過資料轉換成容易辨識的圖表，協助醫生迅速了解檢體的相對位置，觀察是否有異常狀況。
3. 聯圖智能（CarKit AI）：車用語音助理Roxie
聯圖智能開發車用AIoT行動訊息娛樂裝置，連接各種社群媒體與生活管理app，讓駕駛透過語音指令播放音樂、收發訊息、設定備忘事項、管理行事曆，以及閱讀新聞。
4. 魁達智慧國際（creDa）：網路深度學習影像標記平台ezLabel
魁達智慧國際提供一項便捷的網路深度學習影像標記平台，只要針對目標物件，第一次與最後一次出現時機標記，按下執行，ezLabel獨到的自動路徑與自動貼近邊緣技術便能提供完整且高品的樣本資料，有效提升深度學習樣本的累積速度。
5. 鉅怡智慧(FaceHeart)：疲勞駕駛監測平台
FaceHeart研發的軟體，以網路攝影機做人臉辨識和影像式生理量測，可以運算生理訊號，如：心跳、心律、血壓等，以此可以監測判斷駕駛的疲勞狀態，提前警示；這項未來也能運用在長照、遠距醫療等健康醫療領域。藉由影像辨識患者的生理數據，醫生可藉此做為醫療判斷。
6. 語言英雄（Language Hero）：人工智慧語言學習app
語言英雄是專為初學語言學生而設計的語言聊天app，透過AI智能聊天的影音介面，設計輕鬆的對話環境，協助使用者理解並運用實際生活中的會話。
7. Mavin：MavinAir-X真無線藍牙耳機
Mavin Air-X每支迷你藍牙耳機只有4.5g，擁有高達10小時的音樂撥放時間，搭配充電盒可持續使用最長達50小時，同時搭載低延遲與強大的藍芽連線能力和高品質音頻，運用Qualcomm最新的qcc3026晶片，支援透過無線耳機上的按鍵喚醒語音助理的功能。
8. 玉醫科技（Medjade）：精神官能症療效預測系統MagXCure
玉醫科技的精神官能症療效預測系統MagXCure，讓患者觀看螢幕中的遊戲畫面，觀測患者的腦波圖（Electroencephalography，簡稱EEG）並分析數據，於1分鐘內就能判讀如何精準投藥，解決容易因為診斷錯誤而服用過多精神科藥品的問題。

ET快訊
林采緹「宣布砍掉重練」　母子照少胡睿兒網猜：要離了？
金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

關鍵字：科技部,CES,新創

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

先探／美國大型科技股大洗三溫暖

先探／2019集團股掃瞄

先探／謝金河：選站上年線的個股

先探／3大族群開紅盤搶

香港玩具業害怕貿易戰　考慮出走大陸前進越南、印度

外資熱錢大撤離　全球主要非美貨幣狂貶　

強化企業資安能力　台灣網路資訊中心協助提升聯防能量

影／日月光溫暖屋揭幕　提供門診健檢

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

先探／訂單看增　航太股起

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

先探／美國大型科技股大洗三溫暖

先探／2019集團股掃瞄

先探／謝金河：選站上年線的個股

先探／3大族群開紅盤搶

香港玩具業害怕貿易戰　考慮出走大陸前進越南、印度

外資熱錢大撤離　全球主要非美貨幣狂貶　

強化企業資安能力　台灣網路資訊中心協助提升聯防能量

影／日月光溫暖屋揭幕　提供門診健檢

程茉參加酒局主動買單　閨蜜清醒後得知「真相」哭了

先探／訂單看增　航太股起

禾浩辰追女「台南→高雄」用跑的　濕身6小時腳抽筋了

爸硬抓偷摸腳腳！　凶狠柴氣pupu狠露尖牙…大唱「歌仔戲」

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

白冰冰穿睡衣直播自嘲「俗又有力！」　哽咽控丁允恭：你太狠

大巨蛋邁進一步　北市都審同意遠雄進行防災疏散模擬

印尼賑災曝光「遭拒絕降落」　飛官怒控：飛到沒油就墜海！

超悲情！拜完月老當晚來託夢「註定孤獨終老」...剛好適合當接班人

更新／檢調偵辦警員涉嫌包庇2酒店　2警裁定羈押禁見

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

財經熱門新聞

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

副總偷人妻沒以私犯公　鴻海盼三..

日圓今早升破0.29荷包縮水1..

太陽能模組拉抬　元晶去年12月..

利息保障倍數佳　高收債投資亮眼..

趁勝追擊　Gogoro卡可分期..

富士康副總桃色緋聞　鴻海聲明：..

大立光調薪3%　大舉徵才 　

可惜！大樂透頭獎1億元沒人領充..

遠傳被爆裁員10%

外資新年不買單　台指期摜破95..

義隆電CES大秀指紋辨識加密晶..

勞工紓困貸款將開辦　年息1.3..

庫克看衰首財季　蘋果股價盤後重..

更多熱門

相關新聞

光寶科前進CES　智慧路燈落地東南亞

光寶科（2301）今（3）日表示，今年成功推動智慧路燈結合AI，在東南亞首度落地，讓當地交通管理單位1天約開出3000件交通違規罰單，3小時內可完成；同時光寶科總執行長陳廣中將領軍前往美國消費性電子展（CES），展示三大主題。

義隆電CES大秀指紋辨識加密晶片

技嘉CES秀AI旗艦筆電AERO 15

中磊CES秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

CES下周登場聚焦5G、AI　

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面