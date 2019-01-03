新春股匯市同步走弱　聚焦中小型股



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

台北股、匯市連2日2019年首開盤，終場形成股匯雙殺的不利走勢，大盤昨（2）日跌破 9600 點，加權指數終場大跌 173.27點、或1.78%，收在9554.14點；匯市方面也因外資大舉匯出近5億美元，終場新台幣貶值6.1分，收在30.794元，終止連兩升，股、匯同步走弱。

證券分析師表示，目前台北股市成交量能不繼，最優選的操作策略在於保留現金為宜。尤其在大盤指數跌破5日線的同時，在各上市櫃公司去年12月營收數字將陸續公布，投資人宜靜下心來觀察整體營運走勢及發展走向。

台股近日盤面都以5G建置概念股、電動車概念股為焦點，預估今日表現還是由中小型股表現為主，像是5G的光通訊概念，值得注意的是，美國蘋果公司下調第1季財測，而台股股王大立光（3008）將在10日召開今年首場法人說明會。

昨日美股收盤指數小漲，道瓊指數上漲18.78點，或0.08%，收23346.24點。S&P 500指數上漲3.18點，或 0.13%，收2510.03點。那斯達克指數上漲30.66點，或0.46%，收6665.94點。費城半導體指數上漲10.13點，或0.88 %，收1165.30 點。

其中，以電信服務、能源與科技領漲，其中能源股受到油價飆高 2.5% 激勵而走高，此外，公用事業、美股 ADR、必需消費品與醫療保健等走跌。