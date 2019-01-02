快買！去年一枝獨秀走揚的日圓　2019繼續看升

▲去年避險資產跑贏大盤，日圓也因此從中受惠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

2018年金融市場震盪不息，投資人連忙在各種不確定性中尋覓避風港，推升日圓在全球主要貨幣中一枝獨秀走升，成為對美元匯率的最大贏家。

彭博報導，由於英鎊及歐元面臨著英國脫歐及義大利預算為雞等不利因素，加上美中貿易戰及油價暴跌都重創加元等大宗商品貨幣，隨著避險資產逐漸跑贏大盤，日圓也因此從中受惠。日圓今在亞洲早盤一度貶0.19%至110.48日圓兌1美元，但今年迄上周五（12/28）止，日圓累計升值2.19%。與此同時，圓在今年第3季占全球外匯存底比重升抵4.98%，創下16年來新高。

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）全球外匯交易策略主管Shahab Jalinoos表示，若2019年仍面臨逆風，日圓有望在此背景下成為「默認的贏家」，自2016年來連續四年走揚。「日本受到的負面影響較小，至少相較於2018年的預期事如此。這使得日圓能夠在風險資產普遍架空的架構下，發揮避險資產的作用。」

回顧2018年，日圓在美股走軟的時刻上揚，但在去年4月美元走強後，又吐回這些漲幅，在10月寫下年度最低紀錄，而在上個月股市波動後又上漲。由於目前缺乏可能發投資人對2019年風險資產和全球增長的信心因素，Jalinoos預計今年日圓將有望繼續升值，日圓匯價在今年底有望升至1美元兌109日圓左右。

而巴克萊銀行（Barclays Plc）的外匯及新興市場策略研究負責人Marvin Barth則認為日圓將有更多漲幅，隨著投資人發現自身投資太過集中於美元風險資產，並尋求分散資產到日圓，到了2019年底，日圓將能漲至1美元兌107日圓。「從長期歷史腳陸來看，日圓匯率被低估了。1美元兌107日圓的預測不是日圓大幅升值，而是其表現優於其他貨幣。」

新加坡IG Asia Pte市場策略師Jingyi Pan則指出，隨著一系列擔憂，包括全球成長的不確定性在內，避險資產有望持續受到青睞，「美國聯準會（Fed）停止此次升息周期，將使美日利差擴大，可望成為日圓升值另一個支撐，這是過去2年來沒有的。」

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