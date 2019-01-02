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哈日族荷包又縮水！日圓今創25個月新高　換新台幣5萬元少吃7碗拉麵

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▲日圓,搶銀行,銀行,日幣,鈔票,外幣。（圖／視覺中國）
▲日圓示意圖。（圖／視覺中國）

記者劉姵呈／綜合報導

隨著美元指數積弱不振，日圓頻升值，哈日族荷包縮水好心痛！根據台銀今（2）日最新現金匯價，日圓兌新台幣已升破0.2831，創2016年11月下旬以來新高，若換新台幣5萬元，較去年10月低點0.27開頭，荷包一共少了7679日圓，也就是相差近新台幣2173元，等於少吃7碗拉麵的錢。

近期美元指數走勢不振，指數今早已回到96.154，在美元指數走弱下，美元兌日圓也跌破110關卡，來到109.629。

根據台銀現金牌告匯率來看，在去年12月21日，日圓對台幣升破0.28後，匯價一路走升，今日又已來到0.2831創下逾25個月新高。

相較於去年10月1日當時日圓兌台幣0.2713開頭，若以兌換新台幣5萬元來看，今日只能換到184,295日圓，荷包少了7679日圓，也就是相差近新台幣2173元，相當於就少吃了7碗拉麵的錢。

而日本將從日本政府下周一（7日）起針對搭飛機或船隻出境的旅客，無論國籍每人課徵1,000日圓出境稅，利用這些稅收接待更多海外旅客、擴大觀光業基礎，看來哈日族還未到日本荷包先縮水，落地後又要繳稅更是難過想哭！

而台股開盤小跌，盤中指數又跌逾百點，不過股匯不同調，新台幣受到美元指數走弱，盤中兌美元一度來30.635元，升值9.9分；台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以30.735元開盤，貶0.2分。

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關鍵字：日圓,哈日族,換匯,外匯,新台幣

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