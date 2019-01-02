趙春山／加強戰略定力，才能和平統一

▲習近平。（資料照／新華社）

●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

中共國防部發言人日前針對臺灣媒體報導「大陸繞臺軍機上，攜帶實彈彈頭，大陸實戰能力進步飛快」的說法表示「同意」，並對臺灣九合一選後，中共軍機再度繞臺的行動做了下列三點說明：第一，中共解放軍有維護國家主權、領土完整、保衛國家安全的神聖職責；第二，有關訓練是中共解放軍年度計畫內的例行計畫安排；第三，類似訓練中共今後還要繼續搞下去。

對於中共軍方發言人上述的說法，個人沒有評論；但他接著針對我國防部認為「此現象值得警惕」一語做出的立即反應，倒是聽了令人感到膽顫心驚，也就是他接著強調的這句話：「以武拒統，只有死路一條」。

中共總書記習近平主張兩岸心靈契合的統一，而非形式上的統一，故強調「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」。因此，說任何「武統」之類的狠話，都會傷害兩岸人民的感情。所謂「和平不到最後關頭，絕不放棄和平；戰爭不到最後關頭，絕不輕言戰爭」。兩岸有識之士多年來共同努力追求的目標就是「化干戈為玉帛」，以實現兩岸最後的和平統一。試問，如果沒有「以武逼統」，哪來的「以武拒統」？

孟子「尊王道、黜霸道」，強調「以德服人」而非「以力服人」。中國大陸改革開放逾40年，發展迅速已居全球舉足輕重的地位，中國的和平崛起是兩岸中國人的共同驕傲。就因為中共在中國大陸取得如此巨大的成就，才使長期分治下的臺灣人民，對於大陸的好感度日增，也使那些「臺獨」主張者愈感無「用武」之地。臺灣九合一選舉結果足以顯示，高舉「臺獨」旗幟在臺灣沒有市場，拿不到選票，也無法獲得多數民眾的支持。

中美關係是最大挑戰

最近香港大學民意研究計畫所做的一項調查發現，市民對「香港人」的認同度最強，達80.8分；而對「中國人」的身份認同指數則是62.4分，較上次調查的66.6分顯著下降，也是自2014年12月以來的新低。由此可見，統一是個巨大的政治工程，欲速則不達。香港已回歸多年，仍出現如此嚴重的認同危機，更何況是臺灣。

兩岸今天的當務之急，就是各自先把自己的事情做好，並以深化交流及促進融合，來建立分久必合的經濟、社會和文化基礎。從中華民族的根本利益出發，我們「更寄希望於中國大陸」，也認為中共今天面臨的形勢較臺灣更為嚴峻，必須審慎應對。民以食為天，展望未來，中共中央已正視經濟下行壓力，並努力做好政策應對來穩定內外信心。我們發現，最近外界對中共的政治運作，也不斷有批評之聲，認為會導致中國出現「巨變」。

中美關係是目前中共面臨的最大外部挑戰。美國《彭博社》預測，2019年美中貿易戰風險極高，若全面擴大將加劇雙方戰略競爭，不利全球成長與安全。美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）曾表示，在未來一段長時間裡，中共將成為美國面臨的最大國家安全挑戰。值得注意的是，川普目前執政團隊裡保守及單邊主義者眾多，恐不利美國政府做出理性決策。

中共建政已接近70年，中華民族偉大復興也將邁向中共建黨百年的第一個目標。習近平強調「強國」、「強黨」、「強軍」，中共軍隊此時高舉民族主義大旗，充滿高度自信是理所當然；但不要忘了，挑戰隨際遇而來，有戰略自信更須有戰略定力。此時此刻對兩岸自己的同胞放狠話，還不如冷靜思考，民族復興的真正挑戰在哪裡。

熱門推薦》

►中美元首會談：鴻門宴？軟著陸？

►兩岸一家人，凡事好商量



►看更多【趙春山】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net