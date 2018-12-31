上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

▲對上班族來說，最怕遇上慣老闆，但似乎在職場上無所不在，超時工作、亂扣薪等亂象頻傳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

許多人在職場上都曾有遇上「慣老闆」的經驗，總會想方設法立下各種扣薪名目，一名今年加入職場的社會新鮮人，回想起當時的工作惡夢，老闆以店內人手不足，連續3個月都辦法放到1天假，每天工作時數長達12小時，換算下來平均時薪僅116元，簡直比基本工資還低。

今年畢業的林先生原先在手搖飲品店工作，卻沒想到自己卻碰上慣老闆，從剛開始打工的時候，就常常被以奇怪名目扣薪，原本談定月休4天可月領28K，結果實際領到卻只剩22K，進一步詢問老闆為何有落差，沒想到卻很敷衍的說，「因為做錯飲料就是要扣耗材費」，但怎麼扣、扣多少錢，事先完全沒說明，雖然傻眼被扣很多錢，但他礙於工讀生身份，也不好說什麼。

之後畢業時恰逢老闆展店需要人手，於是被派到台北管理店鋪，也談好月領35K月休6天，且店內後場有休息室能供住宿，心想可以省下房租，對新鮮人來說算是不錯的機會，便欣然答應到台北工作，沒想到卻是惡夢的開始。

開店初期人手不足，他曾有3個月完全沒休1天假，直接住在店內休息室，等於每天都上大全班，一睡醒就上工，打烊也已經累到睡著，一點生活品質都沒有，但平均下來只領到42K，以一天工作12小時，一連做30天換算，時薪僅116元，比基本工資還低。

工作2年半以來，他因年紀輕不懂得爭取，為了慣老闆賣命工作，後來與朋友及家人聊天，才意識到事情的不對勁，因此下定決心離職，他相信只要肯努力，一定可以找到更適合的工作。