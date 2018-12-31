　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲對上班族來說，最怕遇上慣老闆，但似乎在職場上無所不在，超時工作、亂扣薪等亂象頻傳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

許多人在職場上都曾有遇上「慣老闆」的經驗，總會想方設法立下各種扣薪名目，一名今年加入職場的社會新鮮人，回想起當時的工作惡夢，老闆以店內人手不足，連續3個月都辦法放到1天假，每天工作時數長達12小時，換算下來平均時薪僅116元，簡直比基本工資還低。

今年畢業的林先生原先在手搖飲品店工作，卻沒想到自己卻碰上慣老闆，從剛開始打工的時候，就常常被以奇怪名目扣薪，原本談定月休4天可月領28K，結果實際領到卻只剩22K，進一步詢問老闆為何有落差，沒想到卻很敷衍的說，「因為做錯飲料就是要扣耗材費」，但怎麼扣、扣多少錢，事先完全沒說明，雖然傻眼被扣很多錢，但他礙於工讀生身份，也不好說什麼。

之後畢業時恰逢老闆展店需要人手，於是被派到台北管理店鋪，也談好月領35K月休6天，且店內後場有休息室能供住宿，心想可以省下房租，對新鮮人來說算是不錯的機會，便欣然答應到台北工作，沒想到卻是惡夢的開始。

開店初期人手不足，他曾有3個月完全沒休1天假，直接住在店內休息室，等於每天都上大全班，一睡醒就上工，打烊也已經累到睡著，一點生活品質都沒有，但平均下來只領到42K，以一天工作12小時，一連做30天換算，時薪僅116元，比基本工資還低。

工作2年半以來，他因年紀輕不懂得爭取，為了慣老闆賣命工作，後來與朋友及家人聊天，才意識到事情的不對勁，因此下定決心離職，他相信只要肯努力，一定可以找到更適合的工作。

ET快訊
7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！廖家儀到站才知嚇瘋
男粉貼「20年前黑歷史」　高嘉瑜崩潰哭哭臉：你故意的
全球首例！iPhone XS Max冒綠黃濃煙爆炸褲子燒出大
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：上班族,老闆,薪資,扣薪,賣命,工作,打工,工讀,飲料

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

24歲上班族連2年領千元年終　今年乾脆裸辭靠接案月薪從31K變60K

美中互槓！這2大行業被點名徵才意願冷颼颼　台商回流是最大轉機

影／各行各業年終一次看　「金飯碗」領逾2個月奪冠、最少只領0.6個月

8成上班族想放棄年終轉職　這5大行業最受青睞..科技業才排第2

上班族年度熱搜工作Top 10　木工靠「日薪3000起跳」勇奪第6名

上班族年度心聲代表字「忍」奪冠　自評職場1年表現平均才58分

每天工作平均破10小時是常態　近5成上班族身心亮紅燈「不健康」

影／逾9成外漂族喊苦月薪要46K才能「生活無虞」　均薪高34%離鄉才划算

國外碩士求職薪水平均拉高45%　「土博士」最慘只增加20%墊底

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

小S為工作出差17天　許老三大哭抱住：我不要妳離開我

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

印度區塊鏈新方向　嬰兒出生證明也可以

防非洲豬瘟壓境全員大作戰　台灣這兩道防線非管不可

富士康餐廳承包糾紛　鴻海：嚴查決不寬貸

17歲高中輟學就賺進44萬　今坐擁兩家市值千億公司

電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧富差距持續擴大

2018年科技股災！股王「慘摔」一年價差高達200萬、賠掉一台雙B

航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐美飛機客戶砍價壓力

勞工元旦上班　老闆要給補假或雙倍薪　別忘了自己的權益

大同18年沒發股利　蔡玉真批黃國昌：為何不替50萬小股東發聲？

夜咳到腹部、肋間肌肉痛　過敏兒跨年當心「要命」症狀

新同事「你跟我偶像有點像」！他暗爽後傻眼　網笑：沒穿褲子上班？

孫芸芸的4種「派對穿搭公式」！25+這樣穿出高級女人味

斯容小丑鼻不見了！　整型60次只後悔動這裡「留一生後遺症」

刀直插喉嚨！孕婦切水果滑倒誤傷　想說話卻發出「恐怖咕嚕聲」

國產車銷售成長冠軍就是它　Honda 2018年狂銷38,666台

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

你來打我啊！胖貓被輕輕碰「舉手秒倒」　網笑：太胖平衡感不好

印度區塊鏈新方向　嬰兒出生證明也可以

頻尿、夜尿該處理攝護腺肥大　而不是吃膀胱丸！

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

財經熱門新聞

富士康餐廳承包糾紛　鴻海：嚴查..

他17歲輟學就賺44萬　今坐擁..

勞工元旦上班　老闆要給補假或雙..

大同18年沒發股利　蔡玉真批黃..

統一競標韓國食品廠後來居上的關..

女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

靠賣醬油做出千億市值 老闆身價..

防非洲豬瘟　台灣2道防線非管不..

科技股災！慘摔個股價差達200..

航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐..

快筆記！小資族年終3萬理財術一..

電力業年薪破百萬　全台超過一半..

元月10檔紅包行情股　搶先卡位

90後富豪曾自信拒絕投資　如今..

更多熱門

相關新聞

電力業年薪破百萬　全台超過一半的勞工　月薪不到4萬元

歲末年終，又到了跳槽旺季的開端。依據主計總處統計「106年全國全年總薪資中位數及分布結果」，從事電力及燃氣供應業的總薪資中位數達119.6萬元，等於這行業有一半的員工年薪破百萬；不過，統計也指出，全台有超過一半的勞工朋友，平均月薪不到4萬元；兩相比對之下，顯示國內的貧富差距正在拉大。

她喝完飲料疑被性侵　姑丈留「對不起」離家

女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

火鍋店老闆酒後失控　槍殺男大生

腸病毒小孩退貨請假被念　父母研發居家照顧險免看老闆臉色

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

女房仲太正！已婚男公事談到床上

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

徐玄深V「完美胸型」全露　網：很有料！

賴薇如生日趴狂歡　整排全是女神

台灣泡麵王持續稱霸2018排行榜！

洛基遭黑6年洗白！漫威：被他控制

張善為癱瘓5年近況曝光

出差遇天菜男主管！她PO照回敬讓網跪了

恐怖毒品「鱷魚」橫掃　正妹一劑腳全爛

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面