　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

翻！回顧2018台灣大事紀

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲2018年兩岸各自選出年度字，大陸是「奮」，台灣是「翻」，國際字則是「退」。（圖／記者張一中攝）

●雁默／自由撰稿人。

2018年接近尾聲時，兩岸各自選出了年度字，大陸是「奮」，台灣是「翻」，國際字則是「退」。這是不尋常的一年，大陸，台灣乃至於全世界，都呈現波濤洶湧之勢。對台灣而言，2018是翻轉年，從政治的角度來看，長達30年的本土民粹社會運動告終，人民將整個政治都貼上封條，連「政黨」的存在與必要性都受到挑戰，大家相當一致地要求拼經濟。

2018年是怎麼開頭的呢？1月，「遠見」雜誌公佈的民調顯示，高達7成2的民眾對台灣經濟表現不滿。那麼，又是怎麼結束的呢？12月，「旺旺中時」公佈的民調顯示，高達6成1的民眾「贊成」在「九二共識」的基礎上發展兩岸關係。在台灣，舉凡超過六成的民調傾向，都稱得上是真正的主流民意展現，而這是一個首尾連貫的結果，人民早就對經濟不滿，直到有人敢站出來說「貨出得去，人進得來」，重新定義了「九二共識」，要求「少點政治，多點經濟」的龐然民意才透過選舉一次總爆發。

執政的民進黨，在地方選舉上不但輸到只剩下六個執政縣市，連地方議會正副議長，都僅剩一個嘉義縣是民進黨籍，而除了台南市與嘉義市，其餘19個縣市議長全部都是國民黨籍。而台南這個綠營鐵票倉，民進黨甚至窩裡反，正副議長是退出民進黨後才以無黨籍當選。

同一天，鬧了整整一年的台大校長案，終於落幕，「教育部」勉予同意了管中閔的校長資格，隔日，「行政院」則勉予同意了「教育部」長的辭職。一個管爺，幹掉三個「教育部」長，不是管爺有多麼厲害，而是執政黨有多麼荒謬可笑。這一天，是「中華民國行憲紀念日」。

翻！

以下讓我們回顧這12個月的風風雨雨。

一月

蔣宋美齡成立的「婦聯會」遭「黨產會」抄家。「婦聯會」內部分裂，一派寧死不願簽「降書」，另一派主張投降保命。

同月，執政黨因「農田水利會」會長選舉落敗，索性將此民間團體改為公務機關，形同拔掉國民黨大樁腳。本月是民進黨到處搜刮民財以圖自身政治利益的一波高峰期。

同月，台大校長遴選，由馬時期官員管中閔出線，全台獨派崩潰，開始對此同意案施壓執政當局，教育部啟動「卡管」。

同月，美國眾議院通過「台灣旅行法」，島內獨派欣喜若狂，中美齟齬擴大，台灣民眾則相對無感。但是到現在，美國高官還沒一個來台灣「旅行」。

同月，國民黨蔣萬安愛惜羽毛，宣布「不選」台北市長。蔣不願在勝率不夠高的選舉裡被消耗，但以選舉結果看來，他選的話，柯文哲就會落選，蔣現在就是台北市長。

同月，蔡英文為了2018年選舉與柯文哲繼續合作，在電視專訪中呼籲因「兩岸一家親」而得罪獨派的柯文哲，再次確認「台灣價值」。這個為柯緩頰的舉動，反而噁心到了全台柯粉以及反綠網民，網路上開始蔓延反制台灣價值的言論。

二月

花蓮強震，17人罹難，291人受傷。民進黨政府拒絕大陸派遣救援隊入台。

同月，民進黨在地方選舉的佈局上，極度重視新北市，蔡英文親自拜託蘇貞昌回鍋參選。另一方面，黨內要求與柯文哲決裂，自提人選選台北市的呼聲愈來愈高。

同月，獨派以各種抹黑方式「卡管」，教育部決定不發聘書，管中閔無法上任

同月，監察委員陳師孟揚言要為陳水扁平反，追究「辦綠不辦藍」的法官責任，引起法界譁然。馬英九隨後領銜推動「反妨害司法公正」公投，國民黨也全面以推動公投方式，為年底選舉加溫。

同月，前桃園縣長吳志揚怯戰，宣布不選桃園市長，黃昭順也怯戰不願參選高雄市長，毀棄當初對前主席朱立倫的承諾，拒絕辭去不分區立委一職，紛紛擾擾，使得國民黨整體選情不被看好。

同月，台媒爆出全台勞工（受薪階級）1/3不滿3萬，輿情譁然，蔡英文不得不衝到第一線，表明「最低薪資3萬是我的夢想」，同時向企業喊話加薪，為低薪風暴滅火。不料此舉引發許多連鎖商家以調漲價格的方式，為員工加薪，物價經過連鎖反應上揚。

同月，美國參眾兩案若干議員來台推銷、石油、大豆與軍火。

同月，全台引爆「衛生紙之亂」，民眾瘋狂搶購傳聞價格將上揚的紙製品，顯示民眾普遍對蔡當局維持物價穩定的信心不足。

同月，大陸公佈31條惠台措施，震撼台灣政界，民進黨震驚於大陸對台政策切中要害，國民黨震驚於事前沒被通知。

同月，獨青團體在蔣介石棺柩上潑紅漆。

三月 

駐日代表謝長廷呼籲台灣進口「核食」，遭譏「助日」代表。

同月，反年改成員在抗議活動中受重傷，祈福晚會上，前往與會的吳敦義遭深藍民眾斥為「漢奸」。該受傷成員不久後不幸去世。

同月，因獨青團體的去蔣潑紅漆行動，統派團體發動一連串反制，在獨派搭建的帳篷、在「日台交流協會」潑紅漆、在獨派記者說明會上鬧場。統獨對立一度升高。

同月，因春節休市菜價崩盤，北農總經理吳音寧神隱引眾怒，不久又遭爆領高薪卻看不懂財報，引爆年輕人怒火，網民酸之為「250萬高薪實習生」

同月，謝謝，再見，李敖。

同月，美國貿易代表署公佈貿易障礙報告，再次指責台灣持續限制進口美豬，美牛。

四月 

韓國瑜宣布參選高雄市長，沒人認為他會贏，包括他自己。

同月，無黨籍台南市長參選人林義豐爆紅，虧雞福來爹意外獲得年輕人支持。

同月，行政院政務委員鄧振中赴美交涉「鋼鋁稅」，但未被美方豁免。

同月，大陸於台灣海峽進行實彈軍演。

同月，行政院長賴清德自詡「務實台獨工作者」，並拋出「3務實，6方向」，遭疑挑戰蔡英文兩岸話語權。

同月，高雄餐廳業者掛出「民進黨不倒，經濟不會好」布條，表達對執政黨經濟表現的不滿。

同月，中選會審議通過反同團體發起的三項公投。

同月，親綠民調（美麗島電子報）指出，台灣民眾自認「既是台灣人也是中國人」比例（51.5%）超越「只是台灣人」（46.2%）。

同月，新任教育部長吳茂昆繼續卡管，自己卻不斷爆出各式醜聞。

同月，賴清德聲稱台灣勞工平均薪資逼近五萬，創下歷史新高，惹怒普遍低薪的年輕世代

五月 

多明尼加無預警與台灣斷交，蔡英文斥責中共打壓。

同月，美國制裁大陸中興通訊，台灣經濟部國際貿易局將中興列為戰略性高科技出口管制對象。

同月，柯文哲為「兩岸一家親」公開向深綠獨派道歉。民進黨宣布台北市自推人選。丁守中獲國民黨提名為台北市長參選人。

同月，台大發起「新五四運動」，抗議教育部卡管。

同月，親藍媒體旺旺中時發起「無色覺醒」運動，質疑政黨惡鬥造成台灣空轉。

同月，馬英九因「洩密案」，二審被判有罪，刑期四個月，馬再上訴。

同月，布吉納法索宣布與台斷交，成為蔡英文任內第五個斷交國，蔡英文在公開聲明中連呼12次「中國」，徹底與對岸翻臉。

同月，吳敦義公開主張「終極統一」，蔡英文重砲批評在野黨不團結。不久，呂秀蓮公開向民進黨說bye bye。

同月，馬英九人氣回溫，全台各地簇擁馬

同月，瑞士洛桑管理學院（IMD）公佈2018年全球競爭力報告，台灣排名從14名下滑至17名，大陸從18名上升至13名。

六月

親綠媒體（美麗島電子報）民調顯示，20-29歲年輕人對蔡英文滿意度崩跌至14.4%，低於平均值23.5%，民進黨青年支持度宣告崩盤。不久，蔡英文聲稱「台灣經濟20年來最好」。

同月，香蕉，鳳梨相繼價崩，高雄鳳梨農拉起「民進黨不倒，農民不會好」布條，痛批「台獨務實工作者」賴清德讓大陸拒買「台獨鳳梨」。為南部農民的反綠營行動拉開序幕。

同月，國民黨副主席郝龍斌於大陸海峽論壇上公開說「兩岸一家人」。另外，AIT辦事處新館落成，美方挺蔡，盛讚台美關係空前良好，只是，此前多次傳聞美陸戰隊將進駐，結果沒來。

同月，吳音寧風波不斷，蔡英文動員全黨之力硬挺之。

同月，大陸要求國際航空公司將官網上標註的「台灣」，改為「中國台灣」，蔡英文配合反中的西方媒體操作「對抗中國霸凌」宣傳攻勢，並呼籲台灣民眾拒搭將台灣改名的航空公司班機。

同月，民進黨操作「文大宿舍門」抹黑國民黨籍新北市長參選人侯友宜。民進黨籍台北市參選人姚文智舉辦首場大造勢，號稱人潮1.5萬人，其實只有約3000人。

同月，記者一句「王金平比你還靠譜」，惹怒主席吳敦義，以粗口回嗆記者，反駁「無主席」之譏。

七月 

派駐台灣十年的大陸記者葉青林，因花蓮震災時揭露日本搜救隊拒絕進入廢墟的新聞，不合執政當局的意，6月申請來台駐點遭拒。

同月，中美貿易戰開打。由於大陸對美出口前十大皆外資企業，台商就佔了8家，分析師示警，台灣可能將是貿易戰下的重災區。

同月，媒體報導高雄市內的城鄉落差與高額負債，揭開「五星級」市長背後的破敗城市真相。

同月，馬英九因三中案遭北檢起訴。雲林王張榮味遭判8年定讞，入獄服刑。

同月，台北丁守中遭譏為「佛系」參選人。桃園陳學聖自譏為「沒有存在感的男人」。

同月，親藍媒體旺旺中時以社論勸管中閔「放下」，放棄就任台大校長，遭大量網友痛批。

同月，原定由台中市舉辦的首屆東亞青運，因獨派發起「東京奧運正名」公投而遭取消主辦權資格。

八月 

金門與大陸「通水」，經過20年，金門人總算盼到「兩岸共飲一江水」，緩解了長久以來的缺水之苦。民進黨當局為通水典禮穿小鞋。本月亦為「823砲戰」六十週年。

同月，親綠民調顯示，46.3%民眾認為蔡英文應該在一中前提下與對岸談判。反對者36.7%。不久，賴清德以民進黨的「台灣前途決議文」重新詮釋他的「務實台獨」，為選舉向中間路線挪移。然後，檢調查抄統促黨。

同月，蔡英文過境美國洛杉磯，路過85度C咖啡店，遭大陸網民批為台獨企業，並遭抵制。85度C大陸分部緊急發表支持九二的聲明，又為台灣獨派民眾抵制，迫使總公司與大陸分部切割。兩面不是人。

同月，遭綠營唾棄的柯文哲拜訪李登輝，李問：聽說你要選總統？

同月，台北市民掛出布條「本弄高雄鄉親，唯一支持韓國瑜」，並改名為「戰瑜弄」。隔日，韓國瑜於101大樓舉辦「打造高雄，全台首富」記者會。本月為韓國瑜聲勢竄升，形成「韓流」的起點

同月，薩爾瓦多宣布與台斷交，蔡英文的聲明中，連續出現4次「中華民國」，顯示民進黨政府在外交攻防上，退守中華民國底線。

同月，823雨災，中南部各地水患頻傳，蔡英文在雲豹車上勘災遭災民怒嗆「下來用走的」。高雄市出現5000個坑洞，台南市2000多坑洞，引爆民眾怒火，民進黨治水神話破滅。

九月 

大陸施行「港澳臺居民居住證申領發放辦法」，使得在大陸居住半年以上的港澳臺民眾享有國民待遇。對於大陸進一步爭取台灣民心的作為，獨派輿論發出各種恫嚇，吹哨壯膽。

同月，燕子颱風襲日，造成關西機場癱瘓，台灣旅客獲大陸駐日使館救援，引起島內抨擊駐日代表謝長廷怠忽職守的風暴。謝長廷歸咎於「中國假新聞」以及台駐大阪辦事處的處理過慢。不久，大阪辦事處處長蘇啟誠自殺身亡。

同月，日本右翼組織在台灣腳踹「慰安婦銅像」，引起軒然大波，蔡當局低調處理，不願譴責日本政府。

同月，促轉會內爆企圖藉職權打擊新北市長參選人侯友宜，以正義為名，以東廠為榮，掀起年度最大一波政治風暴，並重創民進黨選情。

同月，親藍媒體（聯合報）民調顯示，台灣民眾對大陸民眾好感度破新高（57%），人民對蔡英文處理兩岸關係的表現不滿意者高達67.6%。

同月，立場急獨的時代力量黨為選舉尋求與柯文哲合作，並為柯的兩岸一家親緩頰。爭取連任的現任台中市長林佳龍深陷諸多弊案爭議。

同月，高雄市有綠營支持者樹立攻擊韓國瑜的大看板，反而為極度缺乏宣傳資源的韓國瑜添柴火。同時間，網路瘋傳「窮到發慌」MV，盡訴北漂青年之苦窮，網路年輕世代集中砲火對準執政黨。

同月，「花蓮王」傅崑萁入獄。

十月 

中選會以程序手段干擾國民黨提出的「反空汙」，「反核食」公投案，以及民間提出的「以核養綠」公投案。

同月，蔡英文為進入CPTPP，於WTO公開宣布不再主張「開發中國家」地位，並放棄因此地位所享有的特殊與差別待遇，形同自我升格成「已開發國家」，承擔更多的國際責任，減少福利待遇。

同月，韓國瑜在高雄的第一場鳳山造勢，吸引6萬民眾自發性前往支持，在綠營執政20多年的城市出現久違的青天白日旗旗海，震撼全台。「韓流」外溢現象明確，全台國民黨選情升溫。

同月網路聲量遭韓國瑜超越的柯文哲，選情進入堪慮期

同月，為救新北市選情，賴清德宣佈停建深澳電廠，缺少的發電量由選情較穩的桃園觀塘第三天然氣接收站取代。

同月，普悠瑪列車翻車，造成重大傷亡，揭開台鐵長期的結構性問題。

十一月 

國安局在立法院自曝正監控臉書等公開社群，偵搜包含詆毀元首等四大影響國安情資，輿論譁然。蔡英文隨後雖親上火線滅火，但也隨即與美國聯手操作「中國假新聞」干擾台灣選舉帶風向。

同月，柯文哲競選總幹事公開挺民進黨高雄市長參選人陳其邁，丁守中趁勢反擊，批柯「騙藍騙綠騙北京」，重創柯文哲選情。

同月，馬英九與自家基金會發表「不排斥統一」的「新三不」主張，立即遭同黨地方首長參選人紛紛切割。

同月，吳敦義在某閉門會議中，譏陳菊為「肥滋滋大母豬」，立即遭同黨地方首長參選人紛紛切割，吳隨後公開向陳菊道歉。陳菊則大舉消費吳主席失言，聲稱「台灣女兒遭侮辱」，企圖挽救高雄選情。

同月，韓國瑜兩場大型造勢吸引十幾萬支持者自發參與，民進黨亦動員十幾萬人造勢撐場面，雙方激戰空前熱烈。

同月，選舉結果出爐，國民黨狂勝15個縣市，民進黨狂輸到剩6個縣市，台灣政治版圖翻轉。另外，由於中選會的失職失能，選舉流程大亂，造成邊開票邊投票的亂象，台北市丁守中以三千多票落選，隨即聲明選舉不公，並進入司法訴訟程序，展開驗票與選舉無效之訴。

新北市，台中市，高雄市的大敗，雲林縣，彰化縣，宜蘭縣的翻轉，均遠遠超出民進黨預期，蔡英文隨即辭去黨主席，陳菊與賴清德先是表達請辭，卻又馬上獲得慰留。

公投結果，獨派發動的「東京奧運正名」公投失敗，挺同公投失敗。反核食，反空汙，以核養綠，以及反同三公投皆通過。綠營的政策與社會議題主張，全部被人民否決。

十二月 

由於韓國瑜的背書，沈寂一段時間的「九二共識」，重新成為台灣社會熱議的議題。

同月，致力於兩岸交流的前海基會董事長江丙坤去世。

同月，民進黨敗選後內部大亂，蔡英文於黨內發動連任保衛戰，操作新任黨魁人選。中生代鄭文燦，林佳龍，陳其邁皆拒絕就任新黨魁，並隨即拱出卓榮泰競選。新潮流系大老吳乃仁退流、退黨，家族退出台苯，震撼綠營。

同月，蔡英文聲言要站在第一線傾聽民意。清德疑似遭到架空，宣佈將於1月內閣總辭。

同月，國民黨中生代高聲要求黨內改革，新科台北市議員羅智強宣佈參選總統，以求拋磚引玉。

同月，蔡英文為謀求「白綠合」，在「蔡柯會」極盡低姿態卻遭柯白眼相待。隨後，柯在「雙城論壇」中，重提兩岸一家親，加碼「兩岸同文同種」，遭綠營與時代力量黨痛批。

同月，王金平受媒體專訪，暗示將參選2020年總統大選。

同月，前大阪辦事處處長蘇啟誠遺屬爆料，蘇自殺並非因為假新聞，也無憂鬱症，而是上級欲以莫須有罪名懲處，蘇是不願受辱而自殺。謝長廷與外交部因此再遭輿論轟炸。

同月，教育部長葉俊榮宣佈勉予同意管中閔就任台大校長，獨派輿論大嘩，聲言罷免蔡英文。葉隨即請辭，賴清德立刻勉予同意。擾攘一整年，連續折損三個教育部長的「管案」暫時落幕，執政黨退出戰局，獨派掀起的司法攻防將成為主戰場。

同月，朱立倫卸任新北市長，宣布參選2020年總統大選。

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄 editor88@ettoday.net

ET快訊
比吞減肥藥有效！研究：吃土「可包覆脂肪」順利甩油
賴清德帥兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！首度媒體前曝光
孫安佐曝光美國監獄生活　一句話戳破「霸凌內幕」

關鍵字：88論壇,2018,,回顧,大事紀,韓國瑜,蔡英文,跨年,2018回顧

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

單厚之／民進黨的豬隊友們

【放行管中閔】單厚之／還有誰會幫民進黨「插管」？

桂宏誠／促轉條例早就認定歷史，怎麼釐清真相？

吳音寧的前助理：很開心她離開了「台北的紛擾」

鈕則勳／從「南漂菜販」終結港都綠地，看網路選戰的魔力

華志豪／農漁民給藍綠菁英上的「九二共識」課

謝金河／在九二共識下「討生活」　高雄將成中國對台新試點

【人雲亦云】溫朗東／「五大錯」讓民進黨吞敗仗　新任黨主席是「他」接棒？！

單厚之／選民「下手這麼重」　蔡英文還是不認錯

顏擇雅／太陽花世代可以因這次選舉而成熟

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

留佩萱／小孩怎麼吃都長不大？可能只是因為「缺乏愛」

【人生常談】理工人隨筆／不能為了工作把生活搞砸

下班族／能者多勞？

翻！回顧2018台灣大事紀

吳淡如／小孩只准自己打

你曾被捲入強迫症等級的「思考螺旋」嗎？

【愛美無罪】吳巧玉／天氣忽冷忽熱，肌膚生氣氣

寒流正是減肥天？「低溫」可以驅動脂肪燃燒

天候不佳！元旦連假次日「10航次停駛」　基隆－馬祖航線11點公布

影／元旦影片經國號女飛行員郭文靜成亮點　軍聞社首嘗試自創配樂

蛋蛋「刺好刺滿」！花300萬台幣紋全身　61歲伯靠「擀麵棍」完成夢想

主場遭球迷噓　威金斯嗆：我們有狗屎般的球迷

賴清德兒子迎娶新娘大喊「準備好了」！　首度媒體前曝光

又有特殊天象！1/4流星雨、1/6「迷你日偏食」接續登場

陸2018航天最終任務！　「一箭七星」搭載鴻雁星座升空

響尾蛇有意交易左投雷伊　太空人、費城人準備搶人

她喝完飲料「秒昏睡」疑被性侵　姑丈留「對不起字條」辯：給老婆喝的

「汪界舞后」躺媽懷中露性感小肚　「扭腰吐舌」手放頭上萌翻！

論壇熱門新聞

翻！回顧2018台灣大事紀

【人生常談】不能為了工作把生活..

下班族／能者多勞？

洪仲清／養出不負責任的孩子會影..

吳淡如／小孩只准自己打

小孩怎麼吃都長不大？可能只是因..

開啟「蔣經國模式」必能戰勝20..

你曾被捲入強迫症等級的「思考螺..

寒流正是減肥天？「低溫」可以驅..

2018台灣年度英文：skr

《一屍到底》／向導演致敬！　神..

韓流與四個太陽的強烈對比

共軍退將猖狂言論，徒增笑柄

【對比台日】「禁止宣稱療效」是..

更多熱門

相關新聞

2020民進黨如何有希望？學者分析...

民進黨在九合一選舉大敗，兼任黨主席的總統蔡英文辭去主席以示負責，主席補選將於明年1月6日投票。台師大政研所教授范世平表示，蔡英文做以下3件事，2020年民進黨才有一點希望，第一件事就是「宣布不參選連任，置之死地而後生」。

獨子！男大生回彰化跨年葬身火窟

姚立明：韓國瑜可能有心選總統

綠僧帽水母大爆發　農業處：別撿

2019福隆迎曙光　千人叩鐘祈福

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

快訊／30日北部11度　這些地區可能下雪

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚搶陽信銀行

他找人到家修冷氣　老婆慘遭水電工欺負

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

害怕給另一半承諾的「5星座」曝光

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　男子陳屍野溪　

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

胡迪女友《玩具4》外型大轉變

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面