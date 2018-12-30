翻！回顧2018台灣大事紀

▲2018年兩岸各自選出年度字，大陸是「奮」，台灣是「翻」，國際字則是「退」。（圖／記者張一中攝）



●雁默／自由撰稿人。



2018年接近尾聲時，兩岸各自選出了年度字，大陸是「奮」，台灣是「翻」，國際字則是「退」。這是不尋常的一年，大陸，台灣乃至於全世界，都呈現波濤洶湧之勢。對台灣而言，2018是翻轉年，從政治的角度來看，長達30年的本土民粹社會運動告終，人民將整個政治都貼上封條，連「政黨」的存在與必要性都受到挑戰，大家相當一致地要求拼經濟。

2018年是怎麼開頭的呢？1月，「遠見」雜誌公佈的民調顯示，高達7成2的民眾對台灣經濟表現不滿。那麼，又是怎麼結束的呢？12月，「旺旺中時」公佈的民調顯示，高達6成1的民眾「贊成」在「九二共識」的基礎上發展兩岸關係。在台灣，舉凡超過六成的民調傾向，都稱得上是真正的主流民意展現，而這是一個首尾連貫的結果，人民早就對經濟不滿，直到有人敢站出來說「貨出得去，人進得來」，重新定義了「九二共識」，要求「少點政治，多點經濟」的龐然民意才透過選舉一次總爆發。

執政的民進黨，在地方選舉上不但輸到只剩下六個執政縣市，連地方議會正副議長，都僅剩一個嘉義縣是民進黨籍，而除了台南市與嘉義市，其餘19個縣市議長全部都是國民黨籍。而台南這個綠營鐵票倉，民進黨甚至窩裡反，正副議長是退出民進黨後才以無黨籍當選。

同一天，鬧了整整一年的台大校長案，終於落幕，「教育部」勉予同意了管中閔的校長資格，隔日，「行政院」則勉予同意了「教育部」長的辭職。一個管爺，幹掉三個「教育部」長，不是管爺有多麼厲害，而是執政黨有多麼荒謬可笑。這一天，是「中華民國行憲紀念日」。

翻！

以下讓我們回顧這12個月的風風雨雨。

一月

蔣宋美齡成立的「婦聯會」遭「黨產會」抄家。「婦聯會」內部分裂，一派寧死不願簽「降書」，另一派主張投降保命。

同月，執政黨因「農田水利會」會長選舉落敗，索性將此民間團體改為公務機關，形同拔掉國民黨大樁腳。本月是民進黨到處搜刮民財以圖自身政治利益的一波高峰期。

同月，台大校長遴選，由馬時期官員管中閔出線，全台獨派崩潰，開始對此同意案施壓執政當局，教育部啟動「卡管」。

同月，美國眾議院通過「台灣旅行法」，島內獨派欣喜若狂，中美齟齬擴大，台灣民眾則相對無感。但是到現在，美國高官還沒一個來台灣「旅行」。

同月，國民黨蔣萬安愛惜羽毛，宣布「不選」台北市長。蔣不願在勝率不夠高的選舉裡被消耗，但以選舉結果看來，他選的話，柯文哲就會落選，蔣現在就是台北市長。

同月，蔡英文為了2018年選舉與柯文哲繼續合作，在電視專訪中呼籲因「兩岸一家親」而得罪獨派的柯文哲，再次確認「台灣價值」。這個為柯緩頰的舉動，反而噁心到了全台柯粉以及反綠網民，網路上開始蔓延反制台灣價值的言論。

二月

花蓮強震，17人罹難，291人受傷。民進黨政府拒絕大陸派遣救援隊入台。

同月，民進黨在地方選舉的佈局上，極度重視新北市，蔡英文親自拜託蘇貞昌回鍋參選。另一方面，黨內要求與柯文哲決裂，自提人選選台北市的呼聲愈來愈高。

同月，獨派以各種抹黑方式「卡管」，教育部決定不發聘書，管中閔無法上任。

同月，監察委員陳師孟揚言要為陳水扁平反，追究「辦綠不辦藍」的法官責任，引起法界譁然。馬英九隨後領銜推動「反妨害司法公正」公投，國民黨也全面以推動公投方式，為年底選舉加溫。

同月，前桃園縣長吳志揚怯戰，宣布不選桃園市長，黃昭順也怯戰不願參選高雄市長，毀棄當初對前主席朱立倫的承諾，拒絕辭去不分區立委一職，紛紛擾擾，使得國民黨整體選情不被看好。

同月，台媒爆出全台勞工（受薪階級）1/3不滿3萬，輿情譁然，蔡英文不得不衝到第一線，表明「最低薪資3萬是我的夢想」，同時向企業喊話加薪，為低薪風暴滅火。不料此舉引發許多連鎖商家以調漲價格的方式，為員工加薪，物價經過連鎖反應上揚。

同月，美國參眾兩案若干議員來台推銷、石油、大豆與軍火。

同月，全台引爆「衛生紙之亂」，民眾瘋狂搶購傳聞價格將上揚的紙製品，顯示民眾普遍對蔡當局維持物價穩定的信心不足。

同月，大陸公佈31條惠台措施，震撼台灣政界，民進黨震驚於大陸對台政策切中要害，國民黨震驚於事前沒被通知。

同月，獨青團體在蔣介石棺柩上潑紅漆。

三月

駐日代表謝長廷呼籲台灣進口「核食」，遭譏「助日」代表。

同月，反年改成員在抗議活動中受重傷，祈福晚會上，前往與會的吳敦義遭深藍民眾斥為「漢奸」。該受傷成員不久後不幸去世。

同月，因獨青團體的去蔣潑紅漆行動，統派團體發動一連串反制，在獨派搭建的帳篷、在「日台交流協會」潑紅漆、在獨派記者說明會上鬧場。統獨對立一度升高。

同月，因春節休市菜價崩盤，北農總經理吳音寧神隱引眾怒，不久又遭爆領高薪卻看不懂財報，引爆年輕人怒火，網民酸之為「250萬高薪實習生」。

同月，謝謝，再見，李敖。

同月，美國貿易代表署公佈貿易障礙報告，再次指責台灣持續限制進口美豬，美牛。

四月

韓國瑜宣布參選高雄市長，沒人認為他會贏，包括他自己。

同月，無黨籍台南市長參選人林義豐爆紅，虧雞福來爹意外獲得年輕人支持。

同月，行政院政務委員鄧振中赴美交涉「鋼鋁稅」，但未被美方豁免。

同月，大陸於台灣海峽進行實彈軍演。

同月，行政院長賴清德自詡「務實台獨工作者」，並拋出「3務實，6方向」，遭疑挑戰蔡英文兩岸話語權。

同月，高雄餐廳業者掛出「民進黨不倒，經濟不會好」布條，表達對執政黨經濟表現的不滿。

同月，中選會審議通過反同團體發起的三項公投。

同月，親綠民調（美麗島電子報）指出，台灣民眾自認「既是台灣人也是中國人」比例（51.5%）超越「只是台灣人」（46.2%）。

同月，新任教育部長吳茂昆繼續卡管，自己卻不斷爆出各式醜聞。

同月，賴清德聲稱台灣勞工平均薪資逼近五萬，創下歷史新高，惹怒普遍低薪的年輕世代。

五月

多明尼加無預警與台灣斷交，蔡英文斥責中共打壓。

同月，美國制裁大陸中興通訊，台灣經濟部國際貿易局將中興列為戰略性高科技出口管制對象。

同月，柯文哲為「兩岸一家親」公開向深綠獨派道歉。民進黨宣布台北市自推人選。丁守中獲國民黨提名為台北市長參選人。

同月，台大發起「新五四運動」，抗議教育部卡管。

同月，親藍媒體旺旺中時發起「無色覺醒」運動，質疑政黨惡鬥造成台灣空轉。

同月，馬英九因「洩密案」，二審被判有罪，刑期四個月，馬再上訴。

同月，布吉納法索宣布與台斷交，成為蔡英文任內第五個斷交國，蔡英文在公開聲明中連呼12次「中國」，徹底與對岸翻臉。

同月，吳敦義公開主張「終極統一」，蔡英文重砲批評在野黨不團結。不久，呂秀蓮公開向民進黨說bye bye。

同月，馬英九人氣回溫，全台各地簇擁馬

同月，瑞士洛桑管理學院（IMD）公佈2018年全球競爭力報告，台灣排名從14名下滑至17名，大陸從18名上升至13名。

六月

親綠媒體（美麗島電子報）民調顯示，20-29歲年輕人對蔡英文滿意度崩跌至14.4%，低於平均值23.5%，民進黨青年支持度宣告崩盤。不久，蔡英文聲稱「台灣經濟20年來最好」。

同月，香蕉，鳳梨相繼價崩，高雄鳳梨農拉起「民進黨不倒，農民不會好」布條，痛批「台獨務實工作者」賴清德讓大陸拒買「台獨鳳梨」。為南部農民的反綠營行動拉開序幕。

同月，國民黨副主席郝龍斌於大陸海峽論壇上公開說「兩岸一家人」。另外，AIT辦事處新館落成，美方挺蔡，盛讚台美關係空前良好，只是，此前多次傳聞美陸戰隊將進駐，結果沒來。

同月，吳音寧風波不斷，蔡英文動員全黨之力硬挺之。

同月，大陸要求國際航空公司將官網上標註的「台灣」，改為「中國台灣」，蔡英文配合反中的西方媒體操作「對抗中國霸凌」宣傳攻勢，並呼籲台灣民眾拒搭將台灣改名的航空公司班機。

同月，民進黨操作「文大宿舍門」抹黑國民黨籍新北市長參選人侯友宜。民進黨籍台北市參選人姚文智舉辦首場大造勢，號稱人潮1.5萬人，其實只有約3000人。

同月，記者一句「王金平比你還靠譜」，惹怒主席吳敦義，以粗口回嗆記者，反駁「無主席」之譏。

七月

派駐台灣十年的大陸記者葉青林，因花蓮震災時揭露日本搜救隊拒絕進入廢墟的新聞，不合執政當局的意，6月申請來台駐點遭拒。

同月，中美貿易戰開打。由於大陸對美出口前十大皆外資企業，台商就佔了8家，分析師示警，台灣可能將是貿易戰下的重災區。

同月，媒體報導高雄市內的城鄉落差與高額負債，揭開「五星級」市長背後的破敗城市真相。

同月，馬英九因三中案遭北檢起訴。雲林王張榮味遭判8年定讞，入獄服刑。

同月，台北丁守中遭譏為「佛系」參選人。桃園陳學聖自譏為「沒有存在感的男人」。

同月，親藍媒體旺旺中時以社論勸管中閔「放下」，放棄就任台大校長，遭大量網友痛批。

同月，原定由台中市舉辦的首屆東亞青運，因獨派發起「東京奧運正名」公投而遭取消主辦權資格。

八月

金門與大陸「通水」，經過20年，金門人總算盼到「兩岸共飲一江水」，緩解了長久以來的缺水之苦。民進黨當局為通水典禮穿小鞋。本月亦為「823砲戰」六十週年。

同月，親綠民調顯示，46.3%民眾認為蔡英文應該在一中前提下與對岸談判。反對者36.7%。不久，賴清德以民進黨的「台灣前途決議文」重新詮釋他的「務實台獨」，為選舉向中間路線挪移。然後，檢調查抄統促黨。

同月，蔡英文過境美國洛杉磯，路過85度C咖啡店，遭大陸網民批為台獨企業，並遭抵制。85度C大陸分部緊急發表支持九二的聲明，又為台灣獨派民眾抵制，迫使總公司與大陸分部切割。兩面不是人。

同月，遭綠營唾棄的柯文哲拜訪李登輝，李問：聽說你要選總統？

同月，台北市民掛出布條「本弄高雄鄉親，唯一支持韓國瑜」，並改名為「戰瑜弄」。隔日，韓國瑜於101大樓舉辦「打造高雄，全台首富」記者會。本月為韓國瑜聲勢竄升，形成「韓流」的起點。

同月，薩爾瓦多宣布與台斷交，蔡英文的聲明中，連續出現4次「中華民國」，顯示民進黨政府在外交攻防上，退守中華民國底線。

同月，823雨災，中南部各地水患頻傳，蔡英文在雲豹車上勘災遭災民怒嗆「下來用走的」。高雄市出現5000個坑洞，台南市2000多坑洞，引爆民眾怒火，民進黨治水神話破滅。

九月

大陸施行「港澳臺居民居住證申領發放辦法」，使得在大陸居住半年以上的港澳臺民眾享有國民待遇。對於大陸進一步爭取台灣民心的作為，獨派輿論發出各種恫嚇，吹哨壯膽。

同月，燕子颱風襲日，造成關西機場癱瘓，台灣旅客獲大陸駐日使館救援，引起島內抨擊駐日代表謝長廷怠忽職守的風暴。謝長廷歸咎於「中國假新聞」以及台駐大阪辦事處的處理過慢。不久，大阪辦事處處長蘇啟誠自殺身亡。

同月，日本右翼組織在台灣腳踹「慰安婦銅像」，引起軒然大波，蔡當局低調處理，不願譴責日本政府。

同月，促轉會內爆企圖藉職權打擊新北市長參選人侯友宜，以正義為名，以東廠為榮，掀起年度最大一波政治風暴，並重創民進黨選情。

同月，親藍媒體（聯合報）民調顯示，台灣民眾對大陸民眾好感度破新高（57%），人民對蔡英文處理兩岸關係的表現不滿意者高達67.6%。

同月，立場急獨的時代力量黨為選舉尋求與柯文哲合作，並為柯的兩岸一家親緩頰。爭取連任的現任台中市長林佳龍深陷諸多弊案爭議。

同月，高雄市有綠營支持者樹立攻擊韓國瑜的大看板，反而為極度缺乏宣傳資源的韓國瑜添柴火。同時間，網路瘋傳「窮到發慌」MV，盡訴北漂青年之苦窮，網路年輕世代集中砲火對準執政黨。

同月，「花蓮王」傅崑萁入獄。

十月

中選會以程序手段干擾國民黨提出的「反空汙」，「反核食」公投案，以及民間提出的「以核養綠」公投案。

同月，蔡英文為進入CPTPP，於WTO公開宣布不再主張「開發中國家」地位，並放棄因此地位所享有的特殊與差別待遇，形同自我升格成「已開發國家」，承擔更多的國際責任，減少福利待遇。

同月，韓國瑜在高雄的第一場鳳山造勢，吸引6萬民眾自發性前往支持，在綠營執政20多年的城市出現久違的青天白日旗旗海，震撼全台。「韓流」外溢現象明確，全台國民黨選情升溫。

同月，網路聲量遭韓國瑜超越的柯文哲，選情進入堪慮期。

同月，為救新北市選情，賴清德宣佈停建深澳電廠，缺少的發電量由選情較穩的桃園觀塘第三天然氣接收站取代。

同月，普悠瑪列車翻車，造成重大傷亡，揭開台鐵長期的結構性問題。

十一月

國安局在立法院自曝正監控臉書等公開社群，偵搜包含詆毀元首等四大影響國安情資，輿論譁然。蔡英文隨後雖親上火線滅火，但也隨即與美國聯手操作「中國假新聞」干擾台灣選舉帶風向。

同月，柯文哲競選總幹事公開挺民進黨高雄市長參選人陳其邁，丁守中趁勢反擊，批柯「騙藍騙綠騙北京」，重創柯文哲選情。

同月，馬英九與自家基金會發表「不排斥統一」的「新三不」主張，立即遭同黨地方首長參選人紛紛切割。

同月，吳敦義在某閉門會議中，譏陳菊為「肥滋滋大母豬」，立即遭同黨地方首長參選人紛紛切割，吳隨後公開向陳菊道歉。陳菊則大舉消費吳主席失言，聲稱「台灣女兒遭侮辱」，企圖挽救高雄選情。

同月，韓國瑜兩場大型造勢吸引十幾萬支持者自發參與，民進黨亦動員十幾萬人造勢撐場面，雙方激戰空前熱烈。

同月，選舉結果出爐，國民黨狂勝15個縣市，民進黨狂輸到剩6個縣市，台灣政治版圖翻轉。另外，由於中選會的失職失能，選舉流程大亂，造成邊開票邊投票的亂象，台北市丁守中以三千多票落選，隨即聲明選舉不公，並進入司法訴訟程序，展開驗票與選舉無效之訴。

新北市，台中市，高雄市的大敗，雲林縣，彰化縣，宜蘭縣的翻轉，均遠遠超出民進黨預期，蔡英文隨即辭去黨主席，陳菊與賴清德先是表達請辭，卻又馬上獲得慰留。

公投結果，獨派發動的「東京奧運正名」公投失敗，挺同公投失敗。反核食，反空汙，以核養綠，以及反同三公投皆通過。綠營的政策與社會議題主張，全部被人民否決。

十二月

由於韓國瑜的背書，沈寂一段時間的「九二共識」，重新成為台灣社會熱議的議題。

同月，致力於兩岸交流的前海基會董事長江丙坤去世。

同月，民進黨敗選後內部大亂，蔡英文於黨內發動連任保衛戰，操作新任黨魁人選。中生代鄭文燦，林佳龍，陳其邁皆拒絕就任新黨魁，並隨即拱出卓榮泰競選。新潮流系大老吳乃仁退流、退黨，家族退出台苯，震撼綠營。

同月，蔡英文聲言要站在第一線傾聽民意。賴清德疑似遭到架空，宣佈將於1月內閣總辭。

同月，國民黨中生代高聲要求黨內改革，新科台北市議員羅智強宣佈參選總統，以求拋磚引玉。

同月，蔡英文為謀求「白綠合」，在「蔡柯會」極盡低姿態卻遭柯白眼相待。隨後，柯在「雙城論壇」中，重提兩岸一家親，加碼「兩岸同文同種」，遭綠營與時代力量黨痛批。

同月，王金平受媒體專訪，暗示將參選2020年總統大選。

同月，前大阪辦事處處長蘇啟誠遺屬爆料，蘇自殺並非因為假新聞，也無憂鬱症，而是上級欲以莫須有罪名懲處，蘇是不願受辱而自殺。謝長廷與外交部因此再遭輿論轟炸。

同月，教育部長葉俊榮宣佈勉予同意管中閔就任台大校長，獨派輿論大嘩，聲言罷免蔡英文。葉隨即請辭，賴清德立刻勉予同意。擾攘一整年，連續折損三個教育部長的「管案」暫時落幕，執政黨退出戰局，獨派掀起的司法攻防將成為主戰場。

同月，朱立倫卸任新北市長，宣布參選2020年總統大選。



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