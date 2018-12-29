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寒流正是減肥天？「低溫」可以驅動脂肪燃燒

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▲寒流來常會想吃東西嗎？（示意圖／記者黃士原攝）

 ●作者／韋恩的食農生活。

最近寒流正要來，氣溫逐步滑落 , 有些人心中咒罵不已，但是聰明人才知道這正是天賜良機的減肥大好時機！！

你以為冬天的命運就該是吃飽睡飽就該變胖嗎? 錯了，科學家告訴我們，其實這是錯誤的觀念。因為人體遇到低溫的情況下，本能會驅動我們的身體燃燒脂肪自體發熱，以維持身體的恆溫，所以在低溫下，身體能量的消耗是比平常高的。根據一項國外研究顯示，在19度下的能量消耗，比27度下多了將近20%。

這樣的原理來自於人體的脂肪其實很多種，簡單來說分成壞的肥肉(白色脂肪)與好的肥肉(棕色脂肪)。白色脂肪就是囤積用的，很令人討厭，而棕色脂肪就可愛多了，它會燃燒能量以產生熱能，所以棕色脂肪組織越活化，人體消耗的能量就越大，是不是真的是一種好的肥肉呢? 不過人體的棕色脂肪組織以嬰幼兒時期最為發達，隨著年齡老化會越來越少，所以囤積脂肪也是老化的一種悲哀。

要多低溫？

但是不用擔心，前面講到，科學家已經告訴我們，低溫可以活化人體的棕色脂肪組織了。只是到底要多低溫呢? 你只需要待在19度低溫下2小時，連續6周，驅動棕色脂肪後，這樣可以讓每天熱量多消耗250卡路里…..。

的確，很多人會想，這樣是不是太折騰人了。不用擔心，身為食物的專家當然凡是優先考慮用吃的來解決。事實上，確實有很多食物，可以騙過身體，讓身體產生遇到低溫的錯覺，所以一樣有驅動棕色脂肪燃燒熱量的效應。在某些食物裡，有特別的植化素，這些植化素就像鑰匙，吃進體內會刺激人體的感覺受器(鑰匙孔)，然後啟動大腦與交感神經系統，之後副腎上腺素就會分泌，因此棕色脂肪就會被活化開始燃燒。

那到底有哪些食物有這樣的功能呢?

辣椒。辣椒可以說是目前最受矚目可以活化棕色脂肪的食物了，主要原因是他含有辣椒素。辣椒素正是具有前面講的功能，甚至美國有保健食品公司純化不具辣味的類辣椒素，作為減肥食品上市販賣啦。

薄荷。薄荷含有薄荷醇，可以發揮類似的功效，薄荷醇正是吃了薄荷以後口腔與喉嚨會感到涼涼的成分。

山葵，哇沙米。山葵含有異硫氰酸烯丙酯，這是一種有機硫化合物，其化學式為CH₂CHCH₂NCS。 異硫氰酸烯丙酯是一種無色的油脂，其實一些十字花科的植物如芥菜，蘿蔔，辣根都含有它，芥末的刺激性味道都是來自於此化合物，味道辛辣又催淚。

看到這些食物其實都平易近人、容易取得，是不是很想讓人嘗試看看呢，不過我還是要提醒，刺激性的食物還是要看自己的體質，不能過量。當然，搭配天賜良機的低溫啟動發熱機制，多去外面待一下，才是天然又省錢的減肥的方法啦(小心別感冒)。或是在戶外，吃著麻辣火鍋、沾wasabi醬、最後嚼薄荷口香糖，那就真的是最佳組合，不罔老天爺賜給我們這10度的天氣了。

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●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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