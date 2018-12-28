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台股封關日開盤小漲8.41點　台積電欲振乏力指數震盪翻黑

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國股市連2日上漲，昨日上演戲劇化跌深後衝高，今（28）日為台股2018年最後一天封關日，受到美股帶動，台股集中市場加權指數開盤小漲8.41點、以9649.97開出，成交金額新台幣9.7億元。股王大立光早盤漲逾1.5%，指數最高來到9656.95點，漲幅最大點數到10點。因權王台積電則表現受抑，加上金融股跌多漲少，後指數震盪翻黑，截至上午9點15分，指數最低下探至9630.77點。

八大類股當中，油燃類股表現最差，跌逾1.29%，金融、食品與汽車類股表現受抑，跌0.13%。

台股昨日業績題材股紛紛轉強，帶動市場買氣回升，終場加權指數收9,641點，站回5日均線，成交量擴增至820億元。且三大法人全站回買方，除了投信持續作帳，外資轉為買超76億元，是11月1日以來單日最大買超。

美國股市昨日原本全天多數時間徘徊在熊市，尾盤卻急拉，道瓊工業指數收盤上漲260.37點，連續2日上漲。道瓊工業平均指數不到兩個小時內由盤中谷底反攻870點，最後30分鐘由黑翻紅，終場上漲1.1%，收23,138.82點。標普500指數上漲21.13點或0.9%，報2488.83點，創下2015年8月以來最大兩天漲幅。那斯達克綜合指數上漲25.14點或0.4%，報6579.492點。

法人指出，台股昨日雖然跟隨美股腳步，上演大反彈行情，破底危機暫時解除，但從外資昨日大買富邦 VIX 與指數型商品來看，顯示外資避險、偏空心態並未完全消散。

今日為台股封關日，若大盤成交量無法明顯放大，預估短線指數可能將在月線下方持續震盪整理；然而因受惠集團、投信的作帳行情，封關日收小紅機率較高，可以抱股過長假。至於元月行情，一月的上半月可望反彈，下半月震盪加大，在農曆年後，如果沒有傳出不好的消息，2月上旬還有一波上漲的機會。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,封關日

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