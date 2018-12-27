股民笑了！台股飆漲162.57點收9641點　權值股振奮多頭領漲　



▲台股封關倒數第二日，受美股激勵盤中飆漲近200點。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

股民笑呵呵！台股今（27）日受美股反彈激勵大漲，指數開高走高，持穩向上，在權值股強勢領漲與PCB、網通族群帶動下，午盤後一度大漲逾191點，尾盤漲勢收斂，集中市場加權指數終場以9641.56點作收，大漲162.57點，漲幅1.72%，成交量新台幣813.2億元。今日指數最低為9555.01點、最高到9670.97點。

盤面上類股滿面通紅，以油電燃氣大飆升5.48%最為強勢，成交量較大的電子、電子零組件、半導體及塑膠、光電齊揚均2%，擔綱領攻要角。金融股穩揚近1%，營建、鋼鐵、資服、玻陶、觀光、通信網路等漲勢相對溫和，但也維持約0.5%漲幅。

權值股今日相當振奮，以傳產的台塑化（6505）漲近6.3%氣勢最旺，台積電（2330）、台化（1326）雙雙漲逾3%、2.5%，股王大立光（3008）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、台塑（1301）盤中最高也漲逾2%。鴻海（2317）終場漲0.85%，台灣大（3045）股價持平。

近期盤面表現亮眼的PCB與網通族群，也延續先前漲勢，PCB族群中包括欣興（3037）大漲9.43%、亞電（4939）與南電（8046）大漲3%；而網通概念股，友訊（2332）直奔漲停價，大漲9.91%、智邦（2345）漲4%以上、大同（2371）連三日上漲，股價有止穩跡象，收盤漲0.8%。

太陽能族群今日也出現跌深反彈，太陽能電池廠龍頭茂迪（6244）、達能（3686）終場大漲逾9%，兩檔皆漲停。

昨日台股震盪百點，逼近前波股災的9400低點，但封關倒數2日，為股民傳來好消息，今日受到美股報復性反彈逾千點激勵，日股早盤率先勁揚近4%，台股集中市場加權指數開盤跳空大漲76.02點、以9555.01開出，成交金額新台幣17.3億元。台股三王早盤回神帶頭衝，指數漲幅在1分鐘內擴大逾155點，開高走高，並持續改寫最高點。

由於川普信心喊話，加上美中貿易戰舒緩，美國股市昨日一吐怨氣飆升，道瓊工業指數史上首度單日大漲逾千點，標普500指數也自熊市邊緣強彈，三大指數漲幅均在4.9%以上。標普500指數上漲4.96%，收報2467.70點。道瓊工業平均指數上漲1,086點，漲幅4.98%，至22878.45點。那斯達克綜合指數上漲5.8%，報6554.36點。

法人表示，台股今天隨美股上演大漲慶賀行情，明日封關在即，又適逢外資休假期間，成交值仍偏低，顯示市場追價意願不高，要觀察這幾天美股表現，將影響元旦過後外資的布局動向，投資人也需留意部分個股短線漲多賣壓突襲。

富邦證券也建議，因明年聯準會可望採取更謹慎的升息動作，美國公債殖利率走高的壓力將逐步減輕，有利於美國公債的價格表現，建議投資人可逐步將部分資金逢低配置固定收益型的ETF標的。

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