韓國瑜喊停輕軌二期　中鋼：新市府正在申請變更路線

▲承攬高雄輕軌工程的中鋼公司表示，輕軌二期目前已暫停施工，待新市府申請變更路線核可。（圖／記者吳奕靖攝）

記者林淑慧／台北報導

新上任的高雄市長韓國瑜宣布，將停止輕軌第二階段的工程，承攬此工程的中鋼公司表示，該案合約金額為57.89億元，工程期已施工兩年，後續待新市府申請變更路線，該案目前暫停施工。

「高雄輕軌」被視為前高雄市長陳菊的執政成績單，但水岸輕軌上路後，乘載量不如預期，使得輕軌二期動工後，屢遭外界質疑功能性、效益性，九合一大選前也成為藍綠角力戰場。

高雄市長韓國瑜日前對外表示，民眾對輕軌二期的反彈聲浪太大，必須立即停工，好好傾聽民意所需，並將與中鋼等廠商談判，如果技術工程改良，能以高架或地下取代原定地面興建案，工程費用又不超過市府負擔，可以再來想辦法調整。

▲義联集團董事長林義守建議，高雄市府應修改輕軌的路線，改採高架化或地下化捷運。（圖／ETtoday資料照）

對此，中鋼公司表示，目前輕軌第二階段的C14到C17車站間的路線已完工試車中，而市府已針對美術館和大順路段的工程申請變更路線，申請變更程序仍在進行中，後續要視新市府決定，目前雙方沒有違約問題。

另外，義联集團董事長林義守也表示，對於目前輕軌已通車的沿海路段，因具有觀光價值，建議市府可以保留；至於尚未建設的路段，則應修改建設方式與路線，採高架化或地下化捷運，形成一條新的環狀捷運。

高雄市政府於2016年9月與中鋼公司簽約興建高雄輕軌，第二階段路網總長約13.4公里，今年9月底起已於C15壽山公園站開始進行上線測試，原本預定明年通車至C17鼓山區公所站。

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