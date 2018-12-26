韓國瑜喊停輕軌二期　林義守：輕軌將造成「更塞車」建議修改路線

▲義联集團董事長林義守建議，高雄市府應修改輕軌的路線，改採高架化或地下化捷運。（圖／ETtoday資料照）

記者林淑慧／台北報導

高雄市長韓國瑜宣布將停止輕軌第二階段的工程，對此，義联集團董事長林義守受訪時表示，這是正確的決定，過去他曾多次向市府建言，輕軌將嚴重衝擊大順路的交通，讓原本就很塞車的大順路更為難行，建議市府能修改路線，將輕軌改建為地下或高架捷運。

義联集團在北高雄大順路和龍德新路一帶投資興建「義享天地 」AB館，林義守去年出席B館動土典禮時，曾對外表示對輕軌經過大順路後的交通衝擊，感到「憂心」。

林義守指出，大順路目前的四線道，交通情況原本就已經很塞了，而高雄輕軌規畫均行駛路面，並占用現有路面的兩線車道，將造成車道縮減及與主要幹道交會，將使交通塞車情況更為嚴重，也將衝擊周邊商圈的發展。

他並表示，對於目前輕軌已通車的沿海路段，因具有觀光價值，建議市府可以保留；至於尚未建設的路段，則應修改建設方式與路線，採高架化或地下化捷運，形成一條新的環狀捷運。

義联集團共斥資約370億元打造「義享天地」，共有A、B兩館；A館4年多前已動工，B館去年6月動土。未來A、B兩館將聯通一體，融合精品購物、國際酒店、時尚購物、數位娛樂和影城等，預計在2019年第一季完工試營運。