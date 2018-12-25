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【放行管中閔】邱智淵／連任優於民意，蔡政府管案決策左支右絀

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●邱智淵／獨立評論人。

蔡總統可能還是搞不清，自己現在動輒得咎，處處不討好的根本原因，就在於她心中只有自己的連任企圖，卻完全不在乎民眾的觀感與聲音，再這樣下去台灣會被她的「失速列車」帶往暗黑無望的未來。

1124選舉大敗已一個月，民進黨到底有學到甚麼教訓，負了甚麼該負的責任，人民完全不知也無感，除了蔡英文口頭上辭了民進黨主席，還有三位部長被要求下台外，一切船過水無痕，彷彿選舉未曾發生過。初期還曾經砲聲隆隆的檢討與究責聲音，如今煙消雲散，沒有人再檢討敗戰原因，有的只是「鞏固領導中心」的「保皇」姿態，以及總統違憲玩法，迴避民意監督又作秀味十足的「迴廊談話」。

無厘頭的政治自焚

也許被仍然無量下跌的民調支持度嚇到，也或許對同志們只是口頭上支持的「袖手旁觀」的冷淡姿態感到氣餒，自許要站在第一線重振執政聲威的蔡總統，面對行政院長賴清德的請辭待命，乃決定自己跳下來決定政務，指導施政，甚至企圖止血以維持自己還能再做一任的機會。

教育部「勉予同意」管中閔先生就任台大校長就是這麼一個必須止血的動作，否則「卡管」案再被這樣談論兩年，別說自己選不上，民進黨立委在立法院中的席位可能要減至個位數，被列名瀕臨絕種動物了。

葉部長雖然說自己只是憑良心做對的事，極度切割「放管」決定與蔡總統、賴院長的關係，並表示自己願意承擔責任的勇敢姿態，以保護上司長官在這逆轉的決定中所可能遭受的抨擊與批評；但是證諸葉俊榮部長在內政部時的無為而治，以及在教育部任內數個月來的無所事事，他也許是個溫和有禮的教授，卻非急攻冒進的政治人物，如果沒有上級的「列管指導」，他不會這麼巧合在民進黨大敗選後急須清理戰場，並迎接下一場總統大選來臨之間隙，急速「出頭」處理掉為民眾們詬病嘲諷經年的卡管風波。

為了澆熄戰火，他必須把自己「政治自焚」，以免戰火射向已經岌岌可危的「蔡總統」與「賴閣揆」；這樣的犧牲得不到掌聲，卻只是讓原來極力反管的獨派或是聽從綠營說法全力詆毀管中閔的支持者更為火大。尤其，總統府只是發表聲明表示錯愕震驚，行政院長也只是在收到葉部長簡訊後以「慎重考慮」的言語輕輕帶過，甚至所謂要約談葉部長的動作也拖來拖去，直到獨派集體反彈之時才予以辭退，這樣的「假掰」迴避與平靜氛圍，誰會相信「放管」決定只是葉俊榮部長一個人恣意而為之事。

果然，民進黨立法院黨團立即決議要求葉部長下台，更惹起了綠營基層人士的不滿與反彈，葉部長也如所預料的被請辭下台了，管案這樣為了「政治止血」而突兀的發展與無厘頭的結局都只是讓蔡英文連任之路更是困難，蔡英文這種前倨後恭的決策性格與游移不決的領導能力，不僅讓支持她的人失望而去，更把台灣帶到不安與動盪的未來。

決策逆轉的父子騎驢

如果管案這麼容易處理，民進黨就不會為了台大校長一事賠進第三個教育部長，而且還在阻擋了一年後無寸土之功，還需轉頭撤退。

管案牽涉到的除了大學自主外，還有傳統中華文化對於知識份子的尊重。大學自主可是二十多年前國民黨開明派、民進黨與社會賢達為主向當時國民黨的威權派辛苦討價還價而得來的果實，民進黨不是一味要求黨政軍推出校園，怎麼換自己當家了，這樣的理念與價值就拋諸腦後。再說中國有尊重讀書人的傳統，為了「卡管」不惜詆毀管中閔的人格，貶損讀書人的尊嚴，終致民眾嚴重的反彈，導致這次選舉民進黨的大敗。

但是，民進黨的顛倒黑白已讓管案不僅是遴選程序是否有瑕疵的法律問題，而是無限上綱為「本土VS外來」的意識形態爭議，抵死不能退讓早已成為挺綠人士的基本態勢。如今，主事者不進行事前的溝通與疏導就逕行決定對管案開綠燈，自然引起鐵桿綠的不爽與反彈。

更糟糕的，按葉部長昨日的說法，卡管的原因並沒有消失，反而是教育部主動退讓所致，這種「昨是今非」的立場與價值，不僅是混淆了支持者的認知，更重要的是民眾會因為政府的立場不一對於政府的信任度大打折扣，以後政府說的話民眾服從性會高嗎？

蔡政府也許是想解套止血，然而，早知如此又何必當初呢？為求連任過關而粗暴突兀的政策轉向只會讓人民更為厭惡吧。

不信任感升高

蔡總統不該只在乎自己支持度的高低，更該分析民眾對她的不滿意度與不信任感屢創新高，這才是執政黨的最大危機。

蔡總統在民眾的觀感會每況愈下就在於蔡政府凡事只有「傲慢」，只在乎一黨一派的利益，有好處一定吃乾抹淨，完全不在乎人民的心情感受與人民在2018年過得多麼徬徨無助。

如今葉部長「求仁得仁」的下台了，並沒有凸顯民進黨的悔悟與反省，也無法讓民眾瞭解「管案」的真相與是非；更證明政治鬥爭的殘酷，政治利益的甜美誘人，讓主事者即使睜著眼也要說瞎話。

然而，選民的眼睛是雪亮的，這次縣市長的選舉結果就說明了台灣人民民主的成熟度，只要做得不好就會馬上讓政權輪替。蔡英文這樣急速殘酷的止血動作，挽不回選民對於這個政權的厭惡之心，反而會讓早已對蔡英文意見多多的深綠支持者更加離心離德吧。

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