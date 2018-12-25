【放行管中閔】陳國祥／「拔管」不成，憤而「摘葉」！

●陳國祥／1953年生，政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

民進黨政府拒絕聘任台大校長當選人管中閔356天之後，教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」；不料行政院長不予苟同，次日即約見葉部長，葉部長提出辭呈，賴清德立即批准。「拔管」風波變成「摘葉」風暴！

「拔管」於法不合，於理不通，無庸置疑。葉部俊榮雖對台大遴選委員會未能匡正程序瑕疵表露無奈之情，但其核定同意的理由卻擲地有聲：「在尊重大學自治的前提下，既然臺大校長遴選委員會堅持其已釐清爭議、補正程序瑕疵，雖然我認為程序瑕疵的補正應可更加完備，但相較於一直陷溺於程序瑕疵的爭執，將使臺大校長的人事案長時間無法確定、校務發展受到嚴重影響的公益更大危害，我作為教育部部長，必須勇敢予以承擔，尊重臺大的決定。」

引起政院反彈

不料，行政院當局卻強烈反彈，既不認可葉部長的決策，也對過程中不尊重行政院極度不滿。行政院秘書長卓榮泰晚間即臉書貼文指葉僅以簡訊告知決定，「完全棄行政倫理於不顧，令人遺憾」，強調「至少要報院」，並且揚言追究相關責任。賴清德為此也深不以為然，指出「行政院有權了解為何在這個時候做出這個決定」，並於周二約見葉部長。事實上，葉俊榮先前已經私下表明「自己跳下來承受壓力」，還坦蕩蕩地說「絕不戀棧」、「堅持做對的事」。現在，葉俊榮求仁得仁，賴清德則體現了民進黨政府的堅決立場，可謂各得其所。

轉向「摘葉」

葉部長的決策獲得各方高度評價，只有民進黨一些人士恍然若失，嚴詞譴責葉部長。對於葉俊榮幫民進黨清理戰場，忍痛「認賠殺出」，儘管黨內有識之士不無終於解脫的快感，但也不乏偏執者痛心疾首，完全無法認同葉部長居然背棄他們，讓他們簡直「比憤怒更憤怒」，紛紛要求葉部長辭職下台！行政院和民進黨鐵桿們怒氣沖沖，讓人感到他們在「拔管」功敗垂成之後，轉而要用「摘葉」來宣告立場。

其實，台大校長遴選委員會在整個過程中容或略有瑕疵，但絕未違反法律，遴選委員會兩度確認管中閔的資格絕無問題，確信遴選結果也符合法律規定，即使教育部也無法認定台大方面有違法情事。然而，根本問題在於當選者不是民進黨政府和深綠人士中意的自家人，才一年多來鍥而不捨地找麻煩、尋藉口、逞威權，就是不核定這樁人事案。這種惡行既踐踏了大學自治的精神，更將其違法濫權與心胸狹隘的本性暴露無遺，以致於引發國人乃至國際人士一片咒罵，對民進黨地方公職選舉選情也造成衝擊。

其實，民進黨政府為了「拔管」而折損兩位教育部長之後，新上任的葉俊榮原本可以尋求解套之道，但他顯然無法說服台大遴選委員會按照他草擬的劇本演出，讓民進黨政府有下台階。直到選舉中遭選民狠狠教訓之後，葉部長才不得不順應輿情，勉強轉了個彎。站在民進黨立場看，「拔管」劣行已經重挫選情，如再歹戲拖棚下去，連明年總統和立委選情還要再被拖下水。這樣說來，民進黨感謝葉部長惟恐不及，竟還責怪他，譴責他，最終摘下他的烏紗帽，真是靈頑不明，腦洞進水！

踐踏大學自治？

依法而論，公立大學遴選出的校長人選，教育部只能聘任，無權審核；依理而言，大選自治天經地義，除非違背法律，否則教育部、行政院長和總統都不應對大選遴選委員會選出的校長人選置一詞，更無權要求報核。可笑復可悲的是，行政院卓榮泰秘書長居然要教育部核定台大校長人事之前，「至少要報院。」意思是說，行政院長對於國立大學校長有核定之權。這個要求不但於法無據，而且顯然逾法，甚至公然踐踏大學自治的理念。

行政院長雖是最高行政首長，但必須恪守依法行政原則，對於大學自治精神更不能稍有侵犯，行政院秘書長憑什麼要教育部將本案「報院」，難不成要由賴清德批「如擬」才完成法定程序？賴院長有何法所授予的核定台大校長人事之權？莫非葉俊榮部長沒有違法「報院」，就違背行政倫理而要拔除他？行政院秘書長發文指責教育部長無視行政倫理，其實，本身就是有違行政倫理。因之而衍生「摘葉」的心念，那就更難令人苟同了。

誠如葉俊榮在記者會中反覆強調的，自他就任以來對台大校長案的法理論點和程序主張的議題都是「程序瑕疵」，必須由原來的遴委會做程序處理，教育部不是對校長當選資格同意與否，唯有程序完全才能讓大學發揮力量，面對外界監督才有正當性；但若「處理不足」，大學自己要承擔責任，不是由主管機關抓在手上，大學就不承擔本身應有的責任；大學遴委會選出單一人選來聘任，是充分落實大學精神，「主要遴選者、決策者不是教育部也不是行政院，而是大學」、「只要不是明顯違法、資格明顯不符，教育部依現行制度都應該尊重。」於法於理既然如此明白確切，則行政院有何置喙的餘地？

幕後黑手是誰？

行政院不見於此，居然讓葉部長請辭，這豈非作實了行政院長甚至總統才是「拔管」真正的幕後黑手？

行政院當局和一幫「拔管」悍將，其實愚蠢至極，既然選民已經揭露拔管不得人心的訊息，現在葉部長勇敢地清除了禍根，一掃民進黨鴨霸的惡劣形象，則大可順勢而上，讚賞其善舉。如此，還可得分再加分；捨此不由，還反其道讓葉部長走路，完成「摘葉」行動，真是違逆民心、違法亂政，必然將再遭人民教訓並遺臭萬年！

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