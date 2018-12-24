鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

在資本自由的國家，炫富是個人自由，至於仇富，我想就不必了，這就好像走在街上看見有人手提奢華的名牌包，住的是豪宅，這就是炫富的自由。因為個人的炫富對其他人並不會產生任何影響，套句經濟學理論，就是說這些個人炫富的自由，並不會對其它人產生外部成本，所以，我根本不會在意。

路上的超跑亦是一種炫富的自由，但這和上述的情境完全不一樣，我只要看見超跑出現在我的視野，我下意識的會馬上拉開車距，畢竟，超跑之於我有一種不確定性且隨機的風險，意即我認為超跑對於我有存在性的外部成本，離超跑遠點，自然是上上之策。

所以，路上的超跑損及我用路的自由，這是我的推論。

賠償上限

十二月初的時候，有位二十歲的駕駛清晨幫母親送貨，因疲勞駕駛的原因，意外撞上路旁停放的四輛法拉利，經評估，維修費用可能高達上千萬元。這條孝子疲勞駕駛撞上超跑的不對稱新聞，馬上席捲媒體數天之久。朋友當中有法學界人士，倡議應該比照菸品健康捐的方式對超跑課徵額外的稅捐，用於補貼超額的保險費，亦有法學界人士在媒體呼籲立法院制定超跑賠償條款，超跑車禍應該設定賠償上限。總之，超跑對於用路人的威脅，看起來應該有共識了！

大家都怕超跑上路

但經濟學看事情不會這麼簡單，朋友問我看法，我直覺上認為這是個外部性與交易成本的問題，我馬上想到的是「寇斯定律」（Coase Theorem）。假定，道路供不同駕駛人所使用，大家都在路上行駛，自然會彼此產生干擾成本，因此，政府必須以最有效率的方式分配道路使用權給不同的駕駛，消除彼此之間的干擾問題。這個干擾問題就是，大家都怕超跑上路。

解決方式很簡單，假定彼此都沒有交易成本，如此一來，彼此都可以「出價」要對方少上路，這個問題就解決了。然而，此舉一定有很高的交易成本，因此，這種協商基本上不具效率。

為「炫富的自由」買單

這讓我想到一個問題，當道路上還沒有超跑出現的時候，大致上有強制險就可以解決民事賠償的問題，或者，加買第三責任險也可以。邊際上，當超跑出現的時候，路上的威脅不再是當初的情況，因為只要肇事，不管責任的歸屬多寡，賠償的金額絕對超過一般的第三責任險。

我是這樣想的，我原本毋須購買超額的第三責任險，但路上的超跑一出現，我為什麼要加購保險？還不是我想把不確定性的意外風險成本轉嫁給保險業者，我的代價就是額外的保費。於是乎，路上的超跑之於我就是一種外部成本，超跑駕駛有炫富的自由，為何我要為他們炫富的自由買單，付錢買保險呢？反過來說，超跑駕駛不單有炫富的自由，且還享有炫富的外部經濟，這當然有損社會福利，我當然覺得不公平啊！

再者，大家都知道臺灣一部進口車的車價，以進口車2,000cc以上17.5%關稅、30%貨物稅與5%營業稅算起來，等於一台車要課60.4%的稅（加徵奢侈稅的話是76.4%），而保險的基準是以車價計算，這代表高價的賠償中，有很大一部份是由高稅率所造成的，然後，我加買的超額第三責任險的保費也有很大一部份是付給不存在的「稅」嗎？

對超跑額外課稅

既然，路上的超跑威脅到我，存在的外部成本，照理，可以讓外部成本內部化，合理的方式就是外部成本有多大，內部化的成本就該等額處理，最好的方式當然是對超跑額外課稅。

課多少稅呢？既然保險業者可以算出保險費，照理政府單位也可以計算出應該課徵多少稅率，車主每年就該繳交這筆稅捐，我相信費用應該不低才對，這筆稅捐就直接補貼超額理賠，且理賠的計算基準應該以車輛的CIF（Cost，Insurance and Freight）價格為準，才不會造成賠償都是賠給空氣的荒謬感覺。

我想，此舉保險業者應該不會同意，正因為此舉把我原本會繳給保險業者的保險費，變成超跑車主繳給政府的稅捐。

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