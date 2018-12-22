羨慕！和碩小編放話：補班日放假　耶誕節加碼一天　

▲和碩補班日獨家放假。（圖／翻攝自和碩科技粉絲團）

財經中心／綜合報導

今（22）日補班，正當上班族們還在厭世，科技廠和碩卻獨步放假，且預告在耶誕節（12/25）當天、星期二也放假。

和碩員工經營的臉書粉絲團今日發出炫耀文，不僅張貼耶誕海報，並寫出「12月22日（六） 我司不用補班」和「12月25日 （二）我司放假一天」，令上班族超羨慕。

和碩近來放假超大方，中秋節連假多放一天「收心假」，在9月25日多放一天，讓原本連三天假期變成四天；當時粉專小編還補充說明，「這叫中秋連休收心緩衝假，出差&其他廠區同仁就拍謝啦～」。

此外，今年7月瑪莉亞颱風來襲時，也因北北基放假不同調的爭議，和碩乾脆決議放假一天。當時董事長童子賢還在深夜透過越洋電話和總經理廖賜政等高階幹部討論。

童子賢認為，公司員工居住地遍及雙北、桃園區域，只有基隆、台北上班，和新北、桃園很容易混淆， 尤其風雨難料，必須料敵從寬，決定「珍惜生命，以員工安全為重」，讓員工好好放颱風假，不用讓員工煩惱會不會曠職。

事實上，不僅佳節連假多放，和碩往年的年終尾牙也都會體諒員工，因為在尾牙會上玩得開心，隔天多放假一天，可在足夠休息後，持續為公司奮戰。

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